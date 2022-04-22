نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية بكل سهولة في المنزل في المقال التالي

تعد شوربة البصل الفرنسية من أشهر الأطباق التي تقدم بجانب الأكلات في المطابخ الفرنسية أو في المطاعم الفرنسية، كما أن طريقة تحضير شوربة البصل يمكن تحضيرها بكل بساطة وسهولة ولا تأخذ وقت طويل ولا مجهود طويل في تحضيرها في البيت، حيث أن شوربة البصل الفرنسية تنال إعجاب الجميع الصغار والكبار على حد سوء ويقبل على تناولها الجميع، وهي تمتلك مذاق لذيذ ومفيد للغاية، وحيث أن شوربة البصل الفرنسية من الوصفات الصحية المتكاملة والمشبعة، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية بكل سهولة وبكل بساطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية المكونات: خمس رؤوس كبيرة من البصل المقطع إلى أجنحة.

ثلاث أكواب من مرق اللحم .

خمس ملاعق كبيرة من الأجبان الصفراء قليلة الدسم.

أثنين ملعقة من زيت الزيتون.

رشة من ملح الطعام.

رشة من الفلفل الأسود .

رشة من أوريغانو حسب الرغبة.

رشة من الزعتر.

ست شرائح من التوست أو من الخبز الأسمر الصحي. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار قدر عميق ثم ضعي في أثنين ملعقة من زيت الزيتون ثم بعد ذلك ضعي القدر على النار ويسخن زيت الزيتون جيداً ثم بعد ذلك ضيفي إلى الزيت خمس رؤوس كبيرة من البصل المقطع إلى أجنحة وقلبي البصل باستمرار حتى يذبل البصل ولا يترك البصل حتى يكتسب اللون البني. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة ثلاث أكواب من المرج اللحم إلى البصل ثم بعد ذلك قومي بإضافة رشة من الملح مع رشة من الفلفل الأسود ورشة من أوريغانو مع رشة من الزعتر وبعد ذلك قومي بترك المرق على النار لمده نصف ساعة.الخطوة الثالثة قومي بوضع القليل من الجبنة الصفراء على شرائح الخبز الأسمر أو على شرائح التوست ثم بعد ذلك قومي بإدخال الخبز في الفرن لعدة دقائق حتى تتحمر الجبنة فوق التوست. الخطوة الثالثة قومي بإحضار أطباق مناسبة للتقديم بعد ذلك قومي بسكب الشوربة في الأطباق ثم توضع فوق كل طبق من الشوربة شريحة من الخبز الأسمر المغطى بالجبنة الذائبة وبعد ذلك أصبحت شوربة البصل الفرنسية جاهزة للتقديم وقدميها إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء. الخطوة الرابعة قومي بوضع القليل من الجبنة الصفراء على شرائح الخبز الأسمر أو على شرائح التوست ثم بعد ذلك قومي بإدخال الخبز في الفرن لعدة دقائق حتى تتحمر الجبنة فوق التوست. الخطوة الخامسة قومي بإحضار أطباق مناسبة للتقديم بعد ذلك قومي بسكب الشوربة في الأطباق ثم توضع فوق كل طبق من الشوربة شريحة من الخبز الأسمر المغطى بالجبنة الذائبة وبعد ذلك أصبحت شوربة البصل الفرنسية جاهزة للتقديم وقدميها إلى أفراد أسرتك وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية بكل سهولة في المنزل - ثقفني

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