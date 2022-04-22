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تعد فطيرة الجبنة بالبسطرمة من أشهر الوصفات التي تقدم ويقبل على تناولها جميع أفراد الأسرة الكبار والصغار على حد سواء، حيث أنها تتميز بأنها من ألذ الفطائر التي تقدم نظراً لمذاقها الشهي، كما أنها تحتوي على قيمة غذائية عالية حيث يتم تقديمها كوجبة للعشاء أو كوجبة للسحور في شهر رمضان المبارك، وكما يتم حشوها بعدة حشوات مختلفة مثل الجبنة بالبسطرمة أو الجبنة باللانشون، كما أن طريقة عمل فطيرة الجبنة بالبسطرمة سهلة التحضير وغير مكلفة ولا تأخذ وقت ولا مجهود طويل في تحضيرها وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل فطيرة الجبنة بالبسطرمة بكل سهولة وبمكونات بسيطة في المنزل ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل فطيرة الجبنة بالبسطرمة المكونات: أثنين كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من الماء الدافئ.

ربع كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

أثنين ثمرة من الفلفل الأخضر الملون مقطع إلى شرائح.

كمية من الجبنة شيدر للحشو.

شرائح من البسطرمة للحشو. طريقة التحضير: الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء كبير مناسب ثم ضعي فيه أثنين كوب من الدقيق الأبيض مع ربع كوب من الزيت النباتي ثم بعد ذلك ضيفي ربع كوب من الزبدة واخلطي المكونات جيداً مع بعضهم البعض باستخدام اليد. الخطوة الثانية قومي بعد ذلك بإضافة كوب من الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم بعد ذلك قومي بوضع العجينة في اليد ثم ضعي العجينة في وعاء مناسب ثم بعد ذلك غطي الوعاء لمدة ساعة تقريباً. الخطوة الثالثة قومي بعد ذلك بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة وبعد ذلك قومي بإحضار صينية مناسبة ورصي فيها العجينة ونغطي العجينة ونتركها مرة أخرى لمده نصف ساعة تقريباً.الخطوة الرابعة قومي بإحضار كرات العجينة ثم افرديها جيداً وضعي فيها حشو البسطرمة والفلفل الملون والجبنة الشيدر ونلف العجينة أو نضع فوقها عجينة أخرى مفرودة ونقفلها جيداً ثم بعد ذلك قومي برص فطائر بالبسطرمة والجبنة في الصينية. الخطوة الرابعة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية ثم بعد ذلك قومي بإدخال صينية الفطائر إلى الفرن واتركيها في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج وبعد ذلك قومي بإخراج الفطائر من الفرن وقدميها إلى أفراد أسرتك. عمر شويل - جدة طريقة عمل فطيرة الجبنة بالبسطرمة بكل سهولة في المنزل - ثقفني

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