طريقة عمل بسكويت العيد بطرق مختلفة سهلة وبسيطة

طريقة عمل بسكويت العيد بنكهات لذيذة نقدمها لكِ بأكثر من وصفة لذيذة، ومكونات لذيذة تضاف إلى وصفة بسكويت العيد تكسبه مذاق رائع مثل البرتقال أو الشوكولاتة، بوصفات رائعة لإعداد البسكويت الأساسي في العيد نظرًا لمذاقه الشهي، وأيضًا لكونه أقل دهون مقارنةً بالحلويات الأخرى التي نعدها في العيد مثل الكعك والبيتي فور، وكونه محبب لدى الأطفال وخاصةً بسكويت الشوكولاتة.

طريقة عمل بسكويت العيد

في فطور أول أيام العيد سيكون البسكويت مع كوب من مشروبك المفضل هو أنسب إختيار، ولإعداداه نحتاج إلى كيلو دقيق مخبوزات حتى يكون البسكويت هش، 350 جرام سمن، بالإضافة إلى 4 بيضات مع ربع كيلو من السكر البودر، ملعقة كبيرة من البيكنج البودر، ملعقة صغيرة من الفانيليا، رشة ملح، وأخيرًا لإضافة نكهة البرتقال نحتاج إلى وضع كوب من عصير البرتقال وأيضًا ملعقة من مبشور قشر البرتقال، وإليكِ طريقة عمل بسكويت العيد بخطوات بسيطة:

ينخل الدقيق والملح والبيكنج جيدًا ويترك جانبًا.

يخلط السمن والسكر إلى أن يفتح لون الخليط ويصبح كريمي القوام.

يضاف البيض تدريجيًا مع الاستمرار في الخلط حتي يختفي البيض تمامًا.

توضع الفانيليا وعصير البرتقال أو يمكن وضع اللبن بدلًا من وتخلط المكونات.

يضاف خليط الدقيق والبيكنج بودر والملح، مع التقليب بشكل خفيف دون عجن حتى تختلط المكونات.

تترك لمدة نصف ساعة قبل الاستخدام، وتشكل صوابع من العجين إلى أن نصل إلى شكل البسكويت.

ينقل البسكويت إلى صينية بها القليل من الزيت وتوضع في الفرن على درجة حرارة خفيفة إلى أن يتحول لونه إلى الذهبي، ومن ثم يترك حتى يبرد ويقدم.

بسكويت الشوكولاتة

مكونات بسيطة تحتاجينها لإعداد بسكويت الشوكولاتة، وهى عبارة عن كيلو دقيق مخبوزات مع مراعاة أن يتم نخل الدقيق قبل استخدامه، 300 جرام سمن ونفس المقدار من السكر البودر، مع كوب من اللبن الدافئ، 4 بيضات، ملعقة كبيرة بيكنج بودر، ملعقة صغيرة من الخل وأخرى من الفانيليا، رشة الملح، ولإضافة نكهة الشوكولاتة نستخدم 3 ملاعق من الكاكاو الخام، وإليكِ خطوات طريقة تحضيره: