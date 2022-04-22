تبييض للأبد مع كريم فيري آند لفلي والجليسرين في البيت بثلاث مكونات فقط

خطوات عمل كريم فيري آند لفلي والجليسرين في المنزل لتبييض فوري من أول استخدام، الكريم الجبار في إزالة سواد البشرة المزعج وما بها من مشاكل أخرى بمكونات قليلة جداً وبسيطة، ولا تشترط هذه الوصفة على كريم فيري فقط ولكن يمكن استخدام أي نوع من المرطبات الأخرى ويفضل البعض هذا النوع لأن نتيجته أقوي، كما أن الشئ الرئيسي لإظهار النتائج هو المواظبة على استخدام الكريم وهذه الجملة نذكرها في كل مرة، والآن سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل كريم فيري آند لفلي والجليسرين والتعرف على خطوات عمله.

مكونات عمل كريم فيري آند لفلي والجليسرين

تعتبر مكونات عمل كريم فيري آند لفلي من أرخص المكونات التي نجدها متوفرة بكثرة وبكميات كبيرة فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من كريم فيري آند لفلي.

جليسرين طبي ( ملعقة صغيرة ).

ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو زيت الليمون حتى تظل الخلطة مدة طويلة.

خطوات عمل الكريم

سوف لا تستغرق طريقة تحضير هذا الكريم وقت كبير مثل الكريمات الأخرى فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-

نحضر طبق صغير ونضع به ملعقة كبيرة من كريم فيري ونضيف عليها ملعقة صغيرة من عصير الليمون أو زيت الليمون ونضع أيضاً ملعقة صغيرة من الجليسرين. ثم نخلط جميع المكونات السابقة جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس. بعد ذلك نقوم بغسل المنطقة المراد تفتيحها جيداً بالماء ( الوجه أو الركبتين أو الأكواع أو أي منطقة بالجسم ). ندهن هذا الكريم قبل النوم يومياً وغسله في الصباح بالغسول الخاص أو الصابون.

بعض النصائح عند عمل الكريم

سوف نتعرف على بعض النصائح عند تحضير الكريم وهي كالآتي:-