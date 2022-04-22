نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهما كان عمرك مع كريم النشا والخل سيجعلك شابه صغيرة وناصعة البياض في المقال التالي
سوف تلاحظ فرق كبير مع كريم النشا والخل الرائع في إزالة سواد السنين، بمجموعة من المكونات الطبيعية الموجودة في كل بيت وكل مكون من هذه المكونات يلعب دور كبير في تبييض البشرة وإزالة ما بها من تجاعيد، من هذه المكونات النشا والبطاطس والخل الأبيض وماء الورد وهذه النتائج سوف تظهر عند إتباع الخطوات الصحيحة لعمل هذا الكريم والمواظبة على استخدامه، والآن سوف نعرض على جميع محبين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل كريم النشا والخل الطبيعي والتعرف على خطوات عمله بالتفصيل من خلال هذه المقالة المختصرة الواضحة.
مكونات عمل كريم النشا والخل
سوف نتعرف على مكونات عمل كريم النشا والخل الكريم القنبلة في التفتيح الذي يمتاز ببساطة مكوناته وتوافرها فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- حبة صغيرة من البطاطس.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- ٢ ملعقة صغيرة من النشا.
- اللبن البودرة ( ملعقة صغيرة ).
- ٢ ملعقة صغيرة من الدقيق.
طريقة تحضير الكريم
هيا بنا بدون تردد نتعرف على خطوات عمل هذا الكريم الطبيعي للجسم كله وهذه الطريقة كما يلي:-
- نقوم بتقشير حبة البطاطس ثم نبشرها بالمبشرة في طبق صغير ثم نعصر البطاطس جيداً في طبق آخر حتى نحصل على النشا ( نستخدم تفل البطاطس يومياً تحت العين لنتخلص من الهالات السوداء ).
- ثم نضيف ملعقة كبيرة من الخل على ماء البطاطس ونقلب جيداً.
- ونضيف عليهم ملعقة كبيرة من ماء الورد ونقلب ثم نضع ٢ ملعقة صغيرة من النشا، ونحرك جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نضع ملعقة من اللبن البودرة ونقلب حتى يذوب ثم نضيف على الخليط ملعقتين من الدقيق، ونقلب أيضاً حتى نحصل على خليط كريمي.
- نقوم بوضع مقشر طبيعي للبشرة قبل وضع الكريم حتى يفتح المسام، ثم نضع كمية من الكريم ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة فقط حتى لا يجف.
- ثم نفرك البشرة بحركة دائرية وتغسل البشرة بماء دافئ ثم ماء بارد لغلق المسام.
- تجفف البشرة جيداً ثم ندهنها بالمرطب الخاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مهما كان عمرك مع كريم النشا والخل سيجعلك شابه صغيرة وناصعة البياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.