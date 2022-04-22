مهما كان عمرك مع كريم النشا والخل سيجعلك شابه صغيرة وناصعة البياض

سوف تلاحظ فرق كبير مع كريم النشا والخل الرائع في إزالة سواد السنين، بمجموعة من المكونات الطبيعية الموجودة في كل بيت وكل مكون من هذه المكونات يلعب دور كبير في تبييض البشرة وإزالة ما بها من تجاعيد، من هذه المكونات النشا والبطاطس والخل الأبيض وماء الورد وهذه النتائج سوف تظهر عند إتباع الخطوات الصحيحة لعمل هذا الكريم والمواظبة على استخدامه، والآن سوف نعرض على جميع محبين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل كريم النشا والخل الطبيعي والتعرف على خطوات عمله بالتفصيل من خلال هذه المقالة المختصرة الواضحة.

مكونات عمل كريم النشا والخل

سوف نتعرف على مكونات عمل كريم النشا والخل الكريم القنبلة في التفتيح الذي يمتاز ببساطة مكوناته وتوافرها فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

حبة صغيرة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

اللبن البودرة ( ملعقة صغيرة ).

٢ ملعقة صغيرة من الدقيق.

طريقة تحضير الكريم

هيا بنا بدون تردد نتعرف على خطوات عمل هذا الكريم الطبيعي للجسم كله وهذه الطريقة كما يلي:-