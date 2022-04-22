نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المقادير وطريقه تحضير فطائر الجبن واللحم في المنزل في المقال التالي

المقادير وطريقه تحضير فطائر الجبن واللحم في المنزل مع كرات الجبن ألذيذة بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير حيث تعد أطباق الفطائر من الجبن واللحم من اشهي والذ الأطباق التي يمكن أن تقدم كوجبه فطور بجانب العديد من المشروبات الساخنة وتختلف طرق التحضير للفطائر كما تختلف أنواع الحشو حيث يمكن استخدام أنواع عديده من اللجم البقري أو لحم الدجاج أو لنواع مختلفه من الجبن. المقادير المطلوبة لعمل فطائر الجبن واللحم كوب ونصف من الدقيق.

200 غرام من اللحم المفروم.

150 غرام من الجبن موزاريلا أو الشيدر.

نصف ملعقه من السكر.

زبده أو سمنه.

بيض.

نصف ملعقه كبيره من الخميرة.

رشه من الملح.

2 ملعقه كبيره من زيت الزيتون.

بصله متوسطه الحجم تقريبا.

2 ملعقه كبيره من عصير الليمون.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

رشه صغيره من القرفة.

ماء دافئ. طريقه تحضير فطائر الجبن واللحم نبدأ بتحضير العجين نحضر وعاء كبير ثم نضيف كل من الدقيق والخميرة والبيض وزيت الزيتون مع رشه من الملح والسكر.

نضيف الماء تدريجيا مع التقليب باليد حتي يصبح العجين متماسك ثم نضع العجين في وعاء اخر مدهون بالزبدة ويغطي ويترك لمده لا تقل عن ساعتين.

نحضر وعاء اخر لتحضير الحشو ونضيف كل من اللحم المفروم مع البصل المفروم وعصير الليمون والقرفة مع رشه من الملح والفلفل ونقلبهم جيدا.

نحضر صينيه الفرن وندهنها بالزيت ثم نضع العجين ويقطع داخل الصينية ثم نضيف الحشو في وسط العجين مع قطع من الجبن.

ندهن العجين بالزيت مع صفار البيض بعد غلق العجين علي الحشو ثم نضع الصينية في الفرن علي درجه حراره 180 درجه لمده نصف ساعه تقريبا أو حتي تصبح بالون الذهبي. مقادير عمل كرات الجبن 2 كوب من الدقيق.

250 غرام من الجبن.

بيض.

نصف كوب صغير من الحليب.

ملعقه من الخميرة.

اربع ملاعق كبيره من الزيت.

2 ملعقه من حبه البركة.

رشه صغيره من الملح.

ماء دافئ. طريقه تحضير كرات الجبن نبدأ بتحضير الحشو بتقطيع الجبن إلي قطع صغيره ثم نضيف حبه البركة ونخلطهم جيدا.

في وعاء كبير نضع كل من الدقيق والخميرة والحليب مع الزيت ورشه من الملح ونقلب ثم نضيف الماء تدريجيا ونقلب باليد حتي يصبح العجين متماسك.

نضع العجين في وعاء ويغطي ويترك في مكان دافئ لمده لا تقل عن ساعه.

نحضر العجين ونبدأ بالتقطيع إلي قطع صغيره وتشكل علي شكل كرات ثم نضع الحشو في منتصف الكرات حتي الانتهاء من الكميه.

ندهن كرات الجبن بالبيض م رشه من حبه البركة حسب الرغبة.

نحضر صينيه الفرن ونضع كرات الجبن ثم نضع الصينية في الفرن علي درجه حراره 160 درجه وحتي تصبح بالون الذهبي. عمر شويل - جدة المقادير وطريقه تحضير فطائر الجبن واللحم في المنزل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المقادير وطريقه تحضير فطائر الجبن واللحم في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.