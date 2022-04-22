نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطويل الأظافر بأقوى وصفة فعالة و سريعة ومجربة خلال 3 أيام ستحصلين على أظافر قوية وبيضاء في المقال التالي
تطويل الأظافر بأقوى وصفة فعالة و سريعة خلال 3 أيام، بدءا جميع السيدات و الفتيات بتجهيز إلى استقبال عيد الفطر المبارك، ولذلك هناك الكثير من السيدات الذين يبحثن عن وصفات للعناية الشخصية بتطويل الشعر و تنعيمه و صبغة الشعر لتطويل الأظافر وتقويتها، حيث أن هناك الكثيرين من الفتيات وبالأخص صغار السن الذين يعانون من الأظافر القصيرة التي تعطي لليد شكل غير محببة و تعرضهم إلى الإحراج والخجل أمام الآخرين، كما أن هناك الكثيرين الذين يعانون من تقصف الأظافر وتعرضها للخلع دائما وكل هذه الأشياء يعاني منها الكثيرين، وبتطبيق هذه الوصفة الرائعة و الفعالة سوف تحصلين على أظافر طويلة وقوية وبيضاء مثل الاصطناعية وأجمل.
تطويل الاظافر وتقويتها
سيلزمنا بعض المكونات لتحضير وصفة تطويل الأظافر، وجميع هذه المكونات بسيطة ومتوفرة في جميع المنازل كما أن مفعولها مضمون جدا، تعمل على تطويل الأظافر بسرعة خيالية، المكونات هي:
- صفار بيضة.
- 2 ملعقة من عسل النحل الأبيض.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- نصف ليمونة.
- ملعقة كبيرة من الجرسلين.
- نصف ملعقة صغيرة من ماء الورد.
طريقة تحضير وصفة تطويل الأظافر وتقويتها
- في البداية سنأتي بوعاء ونقوم بفصل الصفار عن البياض ونضع في البولة الصفار.
- نضيف على الصفار العسل الأبيض ونحركه مع الصفار.
- بعد ذلك نقوم بوضع ماء الورد و ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم.
- ثم نضيف الجرسلين ونقلبهم مع بعضهم حتى يمتزجا الخليط.
استخدام وصفة تطويل الأظافر وتقويتها
- قبل أن نقوم باستخدام الوصفة نقوم بغسل اليدين و الأظافر جيدا.
- ثم نأتي بنصف ليمونة ونقوم بفرك الأظافر بها.
- نفرك الأظافر جيدا بنصف ليمونه هذا سوف يساعد على تطويل الاظافر ويقويها.
- بعد ذلك نأتي بفرشاة أسنان أو باليد ونقوم بتوزيع خليط تطويل الأظافر عليها جيداً.
- نحرص على تغلغل الأظافر بالوصفة ولابد أن تدخل بين الأظافر والجلد.
- نترك الوصفة على اليدين لمدة ربع ساعة.
- بعد ذلك نقوم بتنظيف الأظافر من البيض بالماء و الليمون.
- نكرر هذه الوصفة كل يوم لمدة 3 أيام وستلاحظين أن أظافرك أصبحت أطول.
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