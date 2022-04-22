نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشقق الكيك أسبابه ونصائح لتجنبه تعرفِ عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشقق الكيك أسبابه ونصائح لتجنبه، يعتبر الكيك من الحلويات التي تقوم الأمهات بطهيها بشكل مستمر، حيث يحبها الكبار والصغار ويفضلون تناولها بشكل مستمر، وتختلف طرق تحضيرها سواء كيك بالشوكولاته أو سادة أو بالمكسرات، ويمكن تناولها في الصباح أو المساء بجانب كوب من الشاي، فهي لذيذة في الطعم.

تشقق الكيك أسبابه ونصائح لتجنبه

تواجه الأمهات مشكلة تشقق الكيك عند التسوية ولم تنضج بالشكل الصحيح، وبالتالي لا يرغب أولادها في تناولها، وتبحث الأمهات دائما عن سبب هذا التشقق للتخلص منه وتقوم بطهي كيك شهية ناضجة بشكل صحي، لتنال إعجاب أفراد أسرتها ويقبلون على تناولها، لذلك سوف نوضح سبب ظهور هذا التشقق وطرق تجنبه.

أسباب تشقق الكيك عند الطبخ

هناك عدة مشاكل قد تقوم الأمهات بعملها دون علمها أن هذه العوامل سوف تسبب تشقق الكيك وعدم نضجها بشكل صحي، حيث أن الكيك من الحلويات سريعة الطهي والتي لا تحتاج إلى وقت كبير في الفرن أو درجة حرارة مرتفعة، لذلك لابد من الحرص أثناء طهي الكيك، والتدقيق في درجة الحرارة والمكونات، كما أن العوامل التالية التي سوف نوضحها، هي التي تسبب تشقق الكيك.

طهي الكيك في حرارة مرتفعة

عند وضع الكيك في درجة حرارة مرتفعة، يسبب ارتفاع الكيك قبل نضوجها بشكل مناسب، وبالتالي يتشقق الكيك نتيجة الارتفاع، وتصبح غير مستوية من القلب وغير صحية، ولا يفضل تناولها أحد.

اختيار رف الكيك

لابد من الحرص عند اختيار رف الكيك المناسب، حيث أن الرف العلوي يسبب احتراق الكيك وطهيها بسرعة دون التسوية من القالب بشكل جيد، لذا لابد من اختيار الرف الوسط، فهو مناسب لطهي الكيك في درجة حرارة متوسطة.

حجم الصينية المناسبة

حيث لابد من اختيار حجم القالب أو الصينية المناسبة لعجين الكيك، خاصة لأنه إذا كانت العجينة بسيطة والقالب كبير يسبب تسطح الكيك وعدم نضجها وكذلك العكس.

مقادير الكيك

عند إضافة مكونات زيادة أو أقل من المحدد، يسبب مشاكل عند تسوية الكيك، لذلك لابد من اختيار المقادير المناسبة بشكل دقيق، لطهيها بشكل صحيح وتصبح ناضجة وشهية وذات طعم رائع، لتنال إعجاب جميع أفراد الأسرة.