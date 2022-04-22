بكوب واحد من الكركديه هتغيري لون شعرك بالأحمر طبيعياً في البيت بدون أكسجين بطريقة ناجحة ولون ثابت فترة أكبر

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عمر شويل - جدة صبغ الشعر باللون الأحمر، كثير من السيدات يفضلن التجديد في لون شعرهن عن طريق صبغه بصبغات كثيرة وألوان مختلفة ومن ضمنها اللون الأحمر، حيث يعتبر لون الصبغة الأحمر من ألوان الصبغات الجريئة وفي الوقت ذاته المختلفة، فهو يختص أكثر بالفتيات الصغار في السن، ونجد أن هذه الصبغة سهل الحصول عليها بمكونات طبيعية غير مكلفة.

صبغ الشعر باللون الأحمر

يمكن الحصول على الشعر الأحمر من خلال استخدام الكركدية والحنة، كما يلي:

المكونات:

عدد ١٠ ملاعق حناء كبيرة الحجم.

عصير حبة ليمون كبيرة.

مقدار كوب كركدية مغلي.

عدد ٦ أكواب خل.

طريقة التحضير:

أول خطوة يتم فيها خلط كل المكونات معاً باستثناء عصير الليمون. بعد ذلك يجب ترك الخليط السابق لمدة ٣ ساعات في وعاء حتى تختمر، وبعد التأكد من أنها اختمرت نضيف عصير الليمون. ثم نضع الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن ٣ ساعات حتى يحصل الشعر على درجة اللون المناسبة

وصفات طبيعية للقضاء على الشعر الأبيض

يفضل الكثيرين استخدام مواد طبيعية في عملية صبغ الشعر الأبيض لأنها لا تتسبب في إلحاق أي ضرر به أو تلفه حتى على المدى البعيد عند تكرار الاستخدام، ومن ضمن المواد الطبيعية هذه نجد التالي:

البنجر

حيث نجد أن البنجر يحتوي بشكل طبيعي على صبغة قوية لونها أحمر ولهذا فيتم استخدامه في صبغ لون الشعر بالأحمر الداكن، وهذا عن طريق:

نقوم بوضع كمية من عصير البنجر على الشعر بعدما يتم غسله جيداً.

بعد ذلك نترك عصير البنجر على الشعر لمدة ساعة كاملة.

بعد مرور الساعة نقوم بشطف الشعر جيداً، وبهذا يتم صبغ الشعر بالأحمر

الكركدية

الجدير بالذكر أن نبات الكركدية يحتوي بشكل طبيعي على مادة صبغية تستخدم في صبغ الشعر، وهذا يكون كالتالي: