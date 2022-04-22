افضل طريقة لعمل كريم كولاجين طبيعي للبشرة لازالة تجاعيد الوجه

مع مرور الزمن يظهر تجاعيد على الوجه مما يجعل النساء تلجأ إلى عمليات شد الوجه واستخدام الفيلر والبوتكس التي لها آثار جانبية على الوجه مع كثرة الاستخدام، كما أن الكريمات التي تحتوي على الكولاجين غالية جدا، مما جعل عدد كبير من النساء تقوم باستخدام وصفات طبيعية تحتوي على كولاجين، لأن الكولاجين له آثار فعالة على شد الوجه وجعل البشرة أصغر في العمر، فهناك الكثير من الوصفات الطبيعية التي يوجد بها الكولاجين مثل لبان الذكر والليمون وبياض البيض، فاستخدم الوصفات مفيدة وغير ضارة على البشرة، أصبحت الوصفات الطبيعية الحل الأمثل للقضاء على مشاكل البشرة.

مكونات كريم الكولاجين

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

بياض بيضه.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

طريقة عمل كريم الكولاجين وطريقة استخدامه

نقوم بوضع بياض البيض في طبق نظيف وجاف تاما.

باستخدام مضرب يدوي نقوم نخفق بياض البيض ثم نقوم بإضافة عصير الليمون على بياض البيض.

بعدها نقوم بوضع ملعقة من النشا ونخفق.

نقوم بتجهيز البشرة لعمل ماسك الكولاجين.

نغسل الوجه باستخدام غسول للبشرة ثم نقوم بشطف الوجه بالماء الفاتر.

بعدها نقوم بوضع كريم الكولاجين باستخدام فرشاة نظيفة.

نوزع الكريم على البشرة جيدا ونبتعد عن منطقة العين.

نترك الكريم على البشرة لمدة ربع ساعة.

ثم نقوم بفرك الكريم بشكل دائري حتى يتم إزالة بالكامل من البشرة.

نغسل الوجه ثم نقوم باستخدام ماء الورد لترطيب البشرة.

يتم استخدام هذا الكريم مرة كل أسبوع.

فوائد استخدام كريم الكولاجين للبشرة