نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت العيد بالنكهات المختلفة في البيت بكل سهولة وبمقادير مظبوطة في المقال التالي

طريقة عمل بسكويت العيد، من أشهى وأفضل أنواع كعك العيد، هو البسكويت ويوجد بنكهات مختلفة وكثيرة فمنها مثلاً: بسكويت بإضافة الفانيليا، ويمكن إضافة جوز الهند، وأيضاً يوجد بسكويت بالقرفة، وبسكويت الزبيب، والبرتقال، ويوجد نوع مع إضافة البرتقال نضيف له عين جمل، ويوجد أيضاً بسكويت الكاكاو، وبسكويت النشادر، والبسكويت المشكل والبسكويت الفرنساوي أو ما يعرف بكيس الحلواني، وبسكويت اللانكشير أو ما يعرف ببسكويت النشا، وبسكويت العجوة أو ما يعرف ببسكويت المدارس، وكل هذه الأنواع سوف نتحدث عنها في موقعنا المتميز موقع ثقفني. طريقة عمل بسكويت العيد المقادير: 5 كيلو دقيق مخصص لعمل المخبوزات.

2 كيلو زبده ويمكن إضافة كوب آخر من الزبدة حسب الحاجة.

2 كيلو سكر ناعم ويمكن أن نقلل منه حسب الرغبة.

ربع كيلو لبن .

3 كيس عصير أو ريحة برتقال.

ملعقة فانيليا.

15 بيضه.

2 باكو بيكينج بودر.

كوب جوز هند. الطريقة: يتم ضرب الزبدة في السكر جيداً حتى نحصل على قوام كريمي.

ننزل البيض تدريجياً.

نضيف العصير والفانيليا.

نضرب جيداً حتى نحصل على القوام الكريمي.

نضيف اللبن تدريجياً حتى نحصل على قوام أكثر من الكريمي.

نأتي بالدقيق في وعاء خارجي. ونضيف إليه البيكينج بودر ونقلبهم جيداً مع بعضهم البعض.

ننزل خليط الدقيق على الخليط الكريمي السابق واحدة واحدة مع الاستمرار في الضرب الجيد.

إذا كانت العجينة ناشفة ممكن إضافة شوية لبن لتطريتها. وإذا كانت طريقة جداً يمكن إضافة بعض من الدقيق.

نتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.

ثم يتم تقطيها بماكينة البسكويت.

تدخل الفرن على حرارة 180درجة مئوية. حتى يأخذ لون. البسكويت الفرنساوي أو ما يعرف بكيس الحلواني المقادير: 1 كيلو دقيق.

600 جرام زبده.

5 بيض.

400 جرام سكر.

200 جرام لبن.

ملعقة فانيليا صغيرة.

ربع كوب جوز هند.

ملعقة برتقال بودرة أو ريحة برتقال.

1 كيس بيكينج بودر. الطريقة: نضرب السكر في الزبدة حتى نحصل على قوام كريمي.

ننزل بالبيض واحدة واحدة. مع إضافة الفانيليا والبرتقال وجوز الهند مع الاستمرار في الضرب الجيد.

ثم يتم إضافة اللبن والاستمرار في الضرب حتى نحصل على القوام الكريمي.

ونضيف فوق الدقيق البيكينج بودر ونخلطهم ببعض جيداً.

ثم نضيفهم على الخليط الكريمي واحدة واحدة ويتم العجن حتى نحصل على القوام المطلوب.

ثم يتم وضع الخليط في الكيس الحلواني ويتم تشكيله.

يدخل على فرن حراراته 180 درجة حتى تتم التسوية. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت العيد بالنكهات المختلفة في البيت بكل سهولة وبمقادير مظبوطة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت العيد بالنكهات المختلفة في البيت بكل سهولة وبمقادير مظبوطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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