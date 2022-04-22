صبغة للشعر باللون الأحمر طبيعية بلون ثابت ونتائج رائعة تفاجئ الكل بمفعولها

صبغة للشعر باللون الأحمر الطبيعية المضمونة بلون ثابت أقوي من الصبغات الصناعية، وهذه الوصفة نقدمها لكل فتاة وكل أم تريد تجديد لون شعرها وتجعل لونه أحمر اكاجو جميل، ويختلف مفعول هذه الوصفة من لون شعر لآخر حيث أن يظهر اللون لأصحاب الشعر الأسود الداكن بعد تكرارها عدة مرات أما لأصحاب الشعر الفاتح يظهر اللون من أول استعمال، وعليكي بتجربتها حتى لا تندمي لأنها طريقة مجربة ومضمونة بنسبة مائة بالمائة وعلى ضمانتي، واليوم سوف نعرض على حضراتكم مكونات عمل صبغة الشعر باللون الأحمر والتعرف على خطوات تحضيرها خطوة بخطوة.

مكونات عمل صبغة للشعر باللون الأحمر

تعتبر مكونات عمل صبغة الشعر باللون الأحمر من المكونات الطبيعية الموجودة في المنزل بوفرة وهي كما يلي:-

كوب من الكركديه.

ملعقة كبيرة من الشاي الأحمر.

حبة كاملة من البنجر.

كوب ونصف من الماء ( على حسب طول الشعر ).

قشور من البصل الأحمر.

٢ فص من الثوم.

٤ ملاعق كبيرة من حناء الشعر.

ملعقة كبيرة من دم الغزال.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

حبة من الليمون.

طريقة عمل الصبغة

سوف نتحدث عن طريقة تحضير صبغة مضمونة ومجربة للشعر فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-