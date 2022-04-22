صبغة للشعر باللون الأحمر طبيعية بلون ثابت ونتائج رائعة تفاجئ الكل بمفعولها

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صبغة للشعر باللون الأحمر الطبيعية المضمونة بلون ثابت أقوي من الصبغات الصناعية، وهذه الوصفة نقدمها لكل فتاة وكل أم تريد تجديد لون شعرها وتجعل لونه أحمر اكاجو جميل، ويختلف مفعول هذه الوصفة من لون شعر لآخر حيث أن يظهر اللون لأصحاب الشعر الأسود الداكن بعد تكرارها عدة مرات أما لأصحاب الشعر الفاتح يظهر اللون من أول استعمال، وعليكي بتجربتها حتى لا تندمي لأنها طريقة مجربة ومضمونة بنسبة مائة بالمائة وعلى ضمانتي، واليوم سوف نعرض على حضراتكم مكونات عمل صبغة الشعر باللون الأحمر والتعرف على خطوات تحضيرها خطوة بخطوة.
مكونات عمل صبغة للشعر باللون الأحمر
تعتبر مكونات عمل صبغة الشعر باللون الأحمر من المكونات الطبيعية الموجودة في المنزل بوفرة وهي كما يلي:-
- كوب من الكركديه.
- ملعقة كبيرة من الشاي الأحمر.
- حبة كاملة من البنجر.
- كوب ونصف من الماء ( على حسب طول الشعر ).
- قشور من البصل الأحمر.
- ٢ فص من الثوم.
- ٤ ملاعق كبيرة من حناء الشعر.
- ملعقة كبيرة من دم الغزال.
- نصف كوب من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من خل التفاح.
- حبة من الليمون.
طريقة عمل الصبغة
سوف نتحدث عن طريقة تحضير صبغة مضمونة ومجربة للشعر فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر إناء ونضع به كوب من الكركديه ( على حسب طول الشعر ) ونضيف عليه ملعقة كبيرة من الشاي الأحمر وحبة من البنجر بعد أن نقطعها.
- ثم نسكب على هذا الخليط كوب ونصف من الماء أو كوبين إذا كان الشعر طويل.
- ونضيف أيضاً قليل من قشور البصل الأحمر وفصين من الثوم بالقشر.
- نضع هذا الإناء على النار ونتركه حتى نحصل على خليط متجانس.
- نحضر إناء آخر ونضع به ملاعق الحناء ونضيف عليها ملعقة كبيرة من دم الغزال ونصف كوب من الزبادي وملعقة كبيرة من خل التفاح ( حتى يثبت اللون ومفيد للقشرة ) ونقلب.
- بعد ذلك نرفع خليط الكركدية من على النار ونصفيه ثم نتركه حتى يبرد قليلاً ( يكون دافئاً ).
- ثم نسكب هذا الخليط بالتدريج على خليط الحناء ونقلب نخلط المكونات جيداً حتى نحصل على خليط مناسب لا ثقيل ولا خفيف.
- بعد ذلك نترك الخليط لكي يتخمر لمدة ساعتين على الأقل أو نحضرها بالليل ونستخدمها في الصباح.
- قبل أن نستخدم الخليط نضع عليه عصير ليمونة كاملة حتى يثبت اللون ونضعها على الشعر.
- نترك الصبغة لمدة يوم كامل يمكن أن نغطيه أو نتركه بدون غطاء ( وهذا أفضل حتى لا يسبب صداع ).
- يجب غسل الشعر جيداً قبل وضع الصبغة ونغسل الشعر بعد الصبغة بالماء فقط أول مرة والبلسم وليس الشامبو.
- صاحبة الشعر الأسود الداكن تقوم بعملها عدة مرات حتى تحصل على اللون الرائع وأصحاب الشعر الفاتح يظهر اللون من أول استعمال.
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