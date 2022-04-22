نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا وزيت اللوز المبهر لتفتيح وتنعيم البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة كريم النشا وزيت اللوز من أفضل الكريمات الطبيعية الجميلة التي تتميز بقوامها الناعم ورائحتها الجميلة، التي تجعل البشرة منتعشة وجميلة طول الوقت، كما يعمل على إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة عشر درجات في أسرع وقت، ويمنح الكريم البشرة نضارة ونعومة غير عادية ويجعلها تبدو أصغر سنًا، وهو رائع في تفتيح الجسم وإزالة الاسمرار من المناطق الداكنة نهائيًا بفضل احتوائه على بعض المواد الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا وزيت اللوز المبهر لتفتيح وتنعيم البشرة وإزالة التجاعيد في أسرع وقت بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم النشا وزيت اللوز المبهر

يحتوي الكريم على بعض المكونات البسيطة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا وزيت اللوز الحلو الرهيب في تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء، ثم نضيف النشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تمامًا. نضع الوعاء على نار هادئة، ثم نقلب لمدة خمس دقائق حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على النار، ثم نقوم بوضعه في علبة نظيفة ونتركه حتى يبرد. نقوم بإضافة الفازلين، وزيت اللوز للخليط، ثم نقلب حتى يصبح لدينا خليط ناعم مثل الكريم تمامًا. نقوم بتنظيف البشرة جيدًا بالماء الدافئ حتى تتفتح المسام، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه وندلك برفق ونتركه حتى الصباح، ويتم غسل الوجه بالماء البارد. يفضل استخدام الكريم على الوجه بشكل منتظم حتى نحصل على بشرة بيضاء ونضرة وخالية من التجاعيد نهائيًا.

فوائد كريم النشا وزيت اللوز الحلو للبشرة

يحتوي الكريم على بعض الفوائد الرائعة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

يمنح البشرة النضارة والنعومة ويحافظ على صحتها.

يجدد الخلايا الميتة ويزيل التجاعيد بشكل رائع.

يقضي على الدهون الزائدة التي تتراكم داخل المسام الواسعة.

يخلص البشرة من آثار الحبوب والبثور السوداء التي تجعل مظهر الوجه مشوه.

يقضي تمامًا على التصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب وأشعة الشمس الحارقة، ويعطي للبشرة النعومة والترطيب ويحافظ عليها من الجفاف وعوامل الطبيعية الضارة.

يعمل على تبييض البشرة ويمنحها ملمس ناعم مثل بشرة الأطفال تمامًا.

يجعل الخدود ممتلئة وجميلة ويعمل على توريدها بشكل رائع.

طريقة عمل كريم النشا والليمون

يحتوي هذا الكريم على بعض المكونات الطبيعية وهى كما يأتي:-

أربع حبات من الليمون.

ملعقتان كبيرتان نشا.

كوب ماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكم على طريقة تحضير كريم النشا والليمون وهى كما يلي:-