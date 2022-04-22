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يعد البيتي فور من الحلويات المعروفة في مصر والوطن العربي والتي لا يخلو أي بيت مصري منها في الأعياد والمناسبات الرسمية ويحبه الكبار والصغار ومع اقتراب عيد الفطر تبدأ الأمهات في التجهيز لإعداد مخبوزات العيد الشهية ويعتبر البيتي فور سهل وبسيط وسريع التحضير لا يأخذ أي وقت، فهو يتميز بمذاقه اللذيذ وخفيف على المعدة ومكوناته غير مكلفة لذلك يفضل ربات المنزل تحضيره بدلا من شرائه جاهز من محلات الحلويات بأسعار غالية. مقادير عمل البيتي فور في المنزل نصف كوب من الدقيق الأبيض

ربع كوب من الزبدة

واحدة من البيض متوسط الحجم

ربع كوب من السكر البودرة الناعم

ملعقة واحدة صغيرة من الكاكاو

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

كمية من المكسرات التي تحبوها طريقة عمل البيتي فور في المنزل نحضر وعاء عميق ونضع به مقدار الزبدة ونقوم بخفقها جيدا باستخدام المضرب الكهربائي.

ثم نضع الفانيليا والبيض والسكر البودرة مع الاستمرار في خفق جميع المكونات مع بعضها.

بعد ذلك نحضر وعاء آخر ونضع به الدقيق والبيكنج باودر ونخلطهم مع بعض جيدا.

ثم نضيف خليط الدقيق إلى خليط الزبدة تدريجيا مع التقليب جيدا حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة.

نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات متوسطة الحجم ونتركها في الثلاجة لفترة من الوقت حتى ترتاح.

بعد أن ترتاح العجينة نقوم بإخراجها من الثلاجة ونقسمها إلى قسمين ونأخذ القسم الأول نضع عليه مسحوق الكاكاو ونقلبه بها ونترك القسم الثاني كما هو.

ثم نقوم بتشكيل العجينة باستخدام كيس الحلواني أو مكنة البيتي فور حسب رغبتكم.

نضع حبات من المكسرات في وسط حبات البيتي فور.

ثم نقوم بإحضار صينية وندهنها بقليل من الزبدة ثم نرص بها قطع البيتي فور.

نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج جيدا.

بعد أن ينضج البيتي فور نخرج الصينية من الفرن وننتظر حتى يبرد جيدا.

نقوم بتزيين البيتي فور باستخدام الشيكولاتة أو المربى وجوز الهند.

نضع البيتي فور في أطباق التقديم ونقدمها، وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة أحلى طعم طريقة عمل البيتي فور للشيف فاطمة أبو حاتي بالمكونات المضبوطة - ثقفني

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