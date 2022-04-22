بتتبيلة جديدة ومختلفة هتعملي الفراخ المشوية في الفرن مثل المحترفين بالمطاعم وبمذاق لذيذ

طريقة عمل الفراخ المشوية، دائمًا ما تحتار ربة المنزل في أي الاكلات المميزة التي يمكنها القيام بتحضيرها، وخاصتًا أوقات العزومات المختلفة، وبالطبع أهم الأكلات المميزة هي الفراخ بطرق تقديمها المتنوعة، فهي من الأكلات الأكثر طلبًا، ومن أجمل الطرق التي لها مذاق شهي، ويحبها الجميع من الناس هي الفراخ المشوية، والان بدلًا من شرائها جاهزة يمكنك التعرف على خطوات عمل وتحضير الفراخ المشوية في المنزل بأجمل تتبيلة تعطيها طعم رائع، تابعونا لمعرفة الخطوات بشكل بسيط من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الفراخ المشوية

الفراخ المشوية من أهم الاكلات المميزة، والصحية التي يعشقها الكثير من الناس، فهي من أكثر الطرق التي يطلبها عادتًا الكثير، خاصتًا في المناسبات المختلفة أو على موائد العزائم، فهي تزين اي مائده بشكلها الرائع وطعمها الشهي، واليوم سوف نعرض لكم طريقة عمل الفراخ المشويه بالتتبيلة المميزة في المنزل بكل سهولة، وذلك في السطور القليلة القادمة.

قد يرى الكثير من النساء صعوبة في تجهيز الفراخ المشويه على الرغم انها لا تحتاج سوى بعض الخطوات التي يمكن اتباعها، وسوف تستمتعون بأجمل فراخ لذيذة وشهية، ولا تحتاج تكاليف عالية، وطريقة التحضير هي كالاتي:

المكونات

دجاجة صغيرة الحجم.

حبتين من الطماطم صغيرة.

بصلتين متوسطة الحجم مبشورة.

أربع فصوص من الثوم المفروم.

كوب من الزبادي.

ملعقتين من الزيت.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقتين كبار من الخل الأبيض.

رشة زنجبيل.

ورشة زعتر.

رشة كمون.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

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