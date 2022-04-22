نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة جديدة ومختلفة هتعملي الفراخ المشوية في الفرن مثل المحترفين بالمطاعم وبمذاق لذيذ في المقال التالي
طريقة عمل الفراخ المشوية، دائمًا ما تحتار ربة المنزل في أي الاكلات المميزة التي يمكنها القيام بتحضيرها، وخاصتًا أوقات العزومات المختلفة، وبالطبع أهم الأكلات المميزة هي الفراخ بطرق تقديمها المتنوعة، فهي من الأكلات الأكثر طلبًا، ومن أجمل الطرق التي لها مذاق شهي، ويحبها الجميع من الناس هي الفراخ المشوية، والان بدلًا من شرائها جاهزة يمكنك التعرف على خطوات عمل وتحضير الفراخ المشوية في المنزل بأجمل تتبيلة تعطيها طعم رائع، تابعونا لمعرفة الخطوات بشكل بسيط من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الفراخ المشوية
الفراخ المشوية من أهم الاكلات المميزة، والصحية التي يعشقها الكثير من الناس، فهي من أكثر الطرق التي يطلبها عادتًا الكثير، خاصتًا في المناسبات المختلفة أو على موائد العزائم، فهي تزين اي مائده بشكلها الرائع وطعمها الشهي، واليوم سوف نعرض لكم طريقة عمل الفراخ المشويه بالتتبيلة المميزة في المنزل بكل سهولة، وذلك في السطور القليلة القادمة.
قد يرى الكثير من النساء صعوبة في تجهيز الفراخ المشويه على الرغم انها لا تحتاج سوى بعض الخطوات التي يمكن اتباعها، وسوف تستمتعون بأجمل فراخ لذيذة وشهية، ولا تحتاج تكاليف عالية، وطريقة التحضير هي كالاتي:
المكونات
- دجاجة صغيرة الحجم.
- حبتين من الطماطم صغيرة.
- بصلتين متوسطة الحجم مبشورة.
- أربع فصوص من الثوم المفروم.
- كوب من الزبادي.
- ملعقتين من الزيت.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقتين كبار من الخل الأبيض.
- رشة زنجبيل.
- ورشة زعتر.
- رشة كمون.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
خطوات تحضير الدجاج المشوي بالفرن
- احضري الدجاجة، ثم قومي بتنظيفها جيدًا من الداخل والخارج.
- انقعي الدجاجة في خل وملح لمدة ساعة.
- ثم اشطفي الدجاجة بعد ذلك.
- احضري الخلاط الكهربائي.
- أضيفي بداخله الطماطم مع البصل، والثوم والخل، والزبادي.
- اخلطي كل المكونات جيدًا حتى تتجانس، وتصبح كالمعجون الناعم.
- اخرجي الدجاجة وحسب الرغبة إذا كانت مقطعة أو كاملة.
- اضيفي الى الخليط البهارات من الملح، والفلفل الأسود والبابريكا، والكمون، والزعتر والزنجبيل.
- قلبي واخلطي كل العبارات مع الخليط حتى تكون جاهزة التتبيلة.
- غطي الدجاج بالكامل بها، وضعي منها بالداخل أيضًا.
- ادخلي الحاجة في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات على الاقل، ويفضل أن يتم تتبيل الفراخ من الليل وحتى الصباح.
- احضري الشواية الفحم، أو يمكنك استخدام فرن البوتجاز حسب الرغبة.
- ضعي الدجاجة في الشواية في الفرن، أو على الشبكة وهي محشية بالتتبيلة.
- اتركي الدجاجة لمدة ساعة كاملة، مع مراعاة التقليب المستمر.
- وحتى التأكد من تمام النضج.
- اخرجي الدجاجة، وقومي بتقديمها مع السلطات المختلفة.
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