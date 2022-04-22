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طريقه عمل الدجاج المحشي بالفريك والبصل في الفرن مع صوص الطماطم الحار بطريقه سهله التحضير وبمكونات بسيطه حيث تعد وجبه الدجاج المحشي من الوجبات الرئيسية التي تقدم بجانب أنواع عديده من المقبلات أو السلطات مثل سلطه الطحين أو الطماطم أو صوص الطماطم الحار. المقادير المطلوبة لعمل الدجاج المحشي بالفريك دجاجة متوسطه الحجم تقريبا.

كوب كبير من الفريك مغسول ومنقوع.

2 حبه من البصل المقطع.

ملعقة صغيرة من القرفة.

ملح حسب الرغبة.

ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

زيت أو سمنه حسب الرغبة.

2 كوب من مرقه الدجاج.

ملعقة صغيرة كبابة صيني.

نصف ملعقه صغيره من جوزة الطيب والقرنفل المطحون.

ملعقة صغيرة كزبرة جافة.

ربع ملعقة صغيرة مستكة.

نصف ملعقة صغيرة حبهان بودر.

ورق لاورا. طريقة تحضير الدجاج المحشي بالفريك نبدأ بتحضير الفريك بوضع طاسه علي النار مع ملعقه من السمن ثم نضيف البصل ونقلب حتي يتغير لون البصل ثم نضيف الفلفل الأسود وكبابة صيني والقرفة وجوزة الطيب والقرنفل مع الكزبرة والمستكه ونقلب مع البصل علي النار.

نضيف الفريك علي خليط البصل والبهارات ثم نضيف مرقه الدجاج بالتدريج ونقلب ويترك علي النار ثم يرفع قبل أن يتم الطهي ويترك جانبا حتي يبرد.

نقوم بتحضير الدجاج للحشو نبدأ بوضع الحشو من الفريك والبصل بين الجلد واللحم ومن الداخل ثم تربط ارجل الدجاج للحفاظ علي الحشو أثناء الطهي ثم نضعها في الثلاجة لمده لا تقل عن ساعه تقريبا قبل الطهي.

نحضر صينيه الفرن ونقوم بوضع الدجاجة المحشية بعد أن ترفع من الثلاجة بساعة تقريبا ثم توضع في الفرن علي درجه حراره 180 درجه حتي يتم الطهي جيدا. مقادير عمل صوص الطماطم الحار 2 كوب من عصير الطماطم.

بصله مفرومه متوسطه الحجم.

2 فص ثوم مفروم.

ملح حسب الرغبة.

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود.

شطه حمراء حسب الرغبة.

فلفل حامي مفروم.

رشه صغيره من الكمون. طريقه تحضير صوص الطماطم الحار نبدأ بوضع طاسه علي النار ثم نضيف الزيت ويترك حتي يسخن ثم نضيف البصل ونقلب ثم نضيف الثوم مع الفلفل الحامي.

نضيف عصير الطماطم مع البهارات وتترك علي النار حتي الغليان.

ترفع من علي النار وتترك جانبا حتي تبرد. عمر شويل - جدة طريقه عمل الدجاج المحشي بالفريك والبصل في الفرن مع صوص الطماطم الحار

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