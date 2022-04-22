بأقل تكلفة اعملي الغريبة البيتي بطعم رائع ودايب لكي ولضيوفك في العيد

تعد الغريبة البيتي من المخبوزات الشهية التي يتم تحضيرها في المناسبات والاحتفالات والأعياد، وهنا سوف نقدمها بشكل ناجح وبطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل، ايضاً يمكن تحضير هذا النوع من الحلوى في وقت قصير، كما تتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والسمن والسكر ومكونات آخرى، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الغريبة البيتي بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل الغريبة البيتي

تحتوي الغريبة البيتي على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٢ كوب من السمن.

كوب من السكر الناعم.

٤ أكواب من الدقيق.

مكسرات.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

بياض بيضة.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير الغريبة البيتي بشكل ناجح ودايب في الفم يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخفق السمن بشكل جيد باستخدام المضرب اليدوي حتى يتغير لونها. بعد ذلك نقوم بإضافة السكر مع الخلط بشكل مستمر حتى نحصل على خليط ممزوج. ثم نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع الخلط حتى نحصل على عجينة هشة ومتماسكة. بعد ذلك نشكل العجينة إلى كرات صغيرة مع الضغط عليها ونزينها في المنتصف بالفستق أو أي نوع من المكسرات حسب الرغبة. ثم نقوم برصها في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة لا تقل عن ربع ساعة. بعد ذلك نخرجها ونضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم. وهنا نكون قد قدمنا أحلى طبق غريبة ناعمة لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

فوائد البيض على الصحة

هناك عدة فوائد للبيض على الصحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالاتي:-

كثرة البيض لا تزيد مستوى الكوليسترول العام في الدم.

غني بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن.

ضروري لصحة العظام والأسنان ويمنع تطور سرطان الثدي.

يمنع فقدان الذاكرة ويحافظ على نشاط وسلامة القلب.

يساعد في شفاء أمراض الأعصاب وفقر الدم.

فوائد الفستق على الجسم

هناك عدة فوائد للفستق على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-