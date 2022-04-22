ألذ واحلي طريقة عمل كيكة البرتقال بجوز الهند بخطوات سهلة والطعم رائع ومتميز

اذا كنتي تريدين تقديم نوع مميز من الحلويات اللذيذة التي يحبها الاطفال والكبار، فيمكنك عمل الكيكة ولكن بشكل جديد وطعم رائع، وهي كيكة البرتقال وجوز الهند، وتتميز هذه الوصفة بسرعة التحضير، وقلة التكلفة والمكونات، والان تابعي الخطوات حتى يمكن القيام لتجهيزها في المنزل في اي وقت من خلال هذا المقال

قدمي أفضل الحلويات الغربية المميزة، لأسرتك وأصدقائك، وهي كيكة البرتقال بجوز الهند اللذيذة الهشة، يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة أو العزومات، كما انها تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة جدًا، ولذلك فهي لذيذة ومفيدة وسوف تنال اعجاب الكبار والصغار، تابعو معنا السطور القادمة لمعرفة خطوات التحضير بكل سهولة في دقائق معدودة.

طريقة عمل كيكة البرتقال بجوز الهند

كيكة البرتقال بجوز الهند هي نوع مختلف ولذيذ من الكيكة، يمكن إعدادها في المنزل بتكاليف بسيطة، وينتج في النهاية حلوى لذيذة لكل أفراد الأسرة د، وطريقة التحضير كالآتي:

المكونات

كوب ونصف من الدقيق.

كوب من السكر الناعم.

ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

خمس ملاعق من الزبدة.

رشة من الملح.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقتين كبار بشر قشر برتقال.

كوب من عصير البرتقال.

كوب من جوز الهند.

طريقة التحضير