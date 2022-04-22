نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ واحلي طريقة عمل كيكة البرتقال بجوز الهند بخطوات سهلة والطعم رائع ومتميز في المقال التالي
اذا كنتي تريدين تقديم نوع مميز من الحلويات اللذيذة التي يحبها الاطفال والكبار، فيمكنك عمل الكيكة ولكن بشكل جديد وطعم رائع، وهي كيكة البرتقال وجوز الهند، وتتميز هذه الوصفة بسرعة التحضير، وقلة التكلفة والمكونات، والان تابعي الخطوات حتى يمكن القيام لتجهيزها في المنزل في اي وقت من خلال هذا المقال
قدمي أفضل الحلويات الغربية المميزة، لأسرتك وأصدقائك، وهي كيكة البرتقال بجوز الهند اللذيذة الهشة، يمكن تقديمها في المناسبات المختلفة أو العزومات، كما انها تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المفيدة جدًا، ولذلك فهي لذيذة ومفيدة وسوف تنال اعجاب الكبار والصغار، تابعو معنا السطور القادمة لمعرفة خطوات التحضير بكل سهولة في دقائق معدودة.
طريقة عمل كيكة البرتقال بجوز الهند
كيكة البرتقال بجوز الهند هي نوع مختلف ولذيذ من الكيكة، يمكن إعدادها في المنزل بتكاليف بسيطة، وينتج في النهاية حلوى لذيذة لكل أفراد الأسرة د، وطريقة التحضير كالآتي:
المكونات
- كوب ونصف من الدقيق.
- كوب من السكر الناعم.
- ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- خمس ملاعق من الزبدة.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة من البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقتين كبار بشر قشر برتقال.
- كوب من عصير البرتقال.
- كوب من جوز الهند.
طريقة التحضير
- جهازي الفرن قبل البدء في تجهيز الكيكة على درجة حرارة عالية.
- انخلي الدقيق بعد ذلك مع إضافة النشا، والبيكنج باودر، ورشة الملح.
- اتركي هذا الخليط جانبًا.
- احضري الخلاط الكهربائي.
- أضيفي بداخله الزبدة، مع إضافة السكر.
- اخلطي المكونات جيدًا ثم أضيفي البيض والفانليا، واعيدي الخلط مرة أخرى جيدًا حتى تتجانس مع بعض المكونات.
- أضيفي بشر قشر البرتقال بعد ذلك واخلطي المكونات مرة أخرى.
- ثم عصير البرتقال.
- اخلطي كل المكونات في النهاية مع بعض.
- ثم أضيفي هذا الخليط على خليط الدقيق الذي قد تم تحضيره، ثم أضيفي كوب الجوز الهند، وباستخدام المضرب اليدوي قومي بالخلط بشكل تدريجي جيدًا حتى تختلط كل المكونات وتصبح عجينة متجانسة.
- احضري قالب أو صينية مناسبة الحجم.
- أضيفي بداخل الصينية قطرات من الزيت، ثم رشة بسيطة من الدقيق.
- قومي بإضافة خليط الكيكة بداخل القالب.
- ادخلي الكيكة في الفرن، و اخفضي درجة الحرارة على ١٨٠ درجة.
- اتركي الكيكة لمدة ساعة الاربع، حتى يتم نضجها بشكل كامل.
- اخرجي الكيكة بعد ذلك من الفرن، واتركيها حتى تبرد.
- رشي عليها كمية مناسبة من جوز الهند، ثم تقطع وتقدم بألف هنا وشفا.
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