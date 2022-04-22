نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوباية دقيق أعملي كيلو بسكويت العيد المقرمش بدون ماكينة ولا قمع زي المحلات في 10 دقائق في المقال التالي
البسكويت من الحلويات المفضلة لدي الكثير حيث أنه يتم تحضيره بشكل دائم في البيت كحلويات ويمكن استخدامه في وجبة الأفطار أو كوجبة خفيفة للأطفال في المدارس, ولكن يواجه الكثير من الأمهات مشكلة عند تحضير البسكويت في البيت وهي أنه لا يكون محتفظ بشكله ولا يكون مقرمش مثل البسكويت الجاهز الذي يتم شراؤه من المخابز وذلك بسبب طريقة التحضير الخاطئة للبسكويت واستخدام مكونات زائدة عن المكونات الأصلية للبسكويت, وخلال السطور القادمة سنتناول الطريقة التي يمكن تحضير البسكويت بها في البيت دون الحاجة الي استخدام بيض أو ماكينة البسكويت أو حتى القمع.
طريقة عمل بسكويت العيد
ماهي المقادير المطلوبة لعمل البسكويت دون الحاجة لاستخدام البيض
- كوب دقيق.
- كوب سكر بودر.
- كوب زبدة.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة فانيليا.
- رشة ملح.
- ربع كوب حليب.
خطوات إعداد البسكويت المقرمش بالطريقة الأصلية في البيت بدون بيض
البسكويت من الحلويات السهلة التحضير والتي تعد مكوناته بسيطة ويمكن تجهيزه دون استخدام اي ماكينة خاصة للتشكيل أو استخدام القمع أو أي أداة ويتم تجهيزه بالخطوات التالية:-
- نقوم بنخل الدقيق مع رشة الملح والبيكنج بودر والفانيليا ونقلبهم معا جيدا.
- نضع الزبدة في إناء ومن المفضل أن تكون الزبدة طرية وخالية من أي نسبة ملح للحصول على الطعم المظبوط.
- نقوم بخفق الزبدة باستخدام المضرب الكهربي حتى يتحول قوامها الي خفيف ويصبح لونها أبيض.
- نضع السكر البودر على الزبدة ونقلبهم معًا وبعد أن يذوب السكر ويختلط تمامًا مع الزبدة نبدأ في وضع الدقيق بالتدريج.
- نقلب الدقيق من الخليط حتى يختفي تمامًا وبعد ذلك نضيف عليه الحليب ونقلب العجينة برفق حتى تمتزج المكونات.
- نغطي العجينة ونتركها حتى ترتاح قليلًا وبعد ذلك نبدأ في تشكيلها بالأشكال المفضلة.
- نضع البسكويت في صينية مدهونة زيت وبعد ذلك نضعه في فرن على درجة 200 نصف ساعة حتى يأخذ لون ذهبي مميز.
- نخرج البسكويت من الفرن ونتركه يبرد وبعد ذلك يمكن الأحتفاظ به في كيس بلاستيك ونغلقه ونضعه في عبوة محكمة الغلق ليظل صالح للأكل لأطول فترة.
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