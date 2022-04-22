بكوباية دقيق أعملي كيلو بسكويت العيد المقرمش بدون ماكينة ولا قمع زي المحلات في 10 دقائق

البسكويت من الحلويات المفضلة لدي الكثير حيث أنه يتم تحضيره بشكل دائم في البيت كحلويات ويمكن استخدامه في وجبة الأفطار أو كوجبة خفيفة للأطفال في المدارس, ولكن يواجه الكثير من الأمهات مشكلة عند تحضير البسكويت في البيت وهي أنه لا يكون محتفظ بشكله ولا يكون مقرمش مثل البسكويت الجاهز الذي يتم شراؤه من المخابز وذلك بسبب طريقة التحضير الخاطئة للبسكويت واستخدام مكونات زائدة عن المكونات الأصلية للبسكويت, وخلال السطور القادمة سنتناول الطريقة التي يمكن تحضير البسكويت بها في البيت دون الحاجة الي استخدام بيض أو ماكينة البسكويت أو حتى القمع.

طريقة عمل بسكويت العيد

ماهي المقادير المطلوبة لعمل البسكويت دون الحاجة لاستخدام البيض

كوب دقيق.

كوب سكر بودر.

كوب زبدة.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة فانيليا.

رشة ملح.

ربع كوب حليب.

خطوات إعداد البسكويت المقرمش بالطريقة الأصلية في البيت بدون بيض

البسكويت من الحلويات السهلة التحضير والتي تعد مكوناته بسيطة ويمكن تجهيزه دون استخدام اي ماكينة خاصة للتشكيل أو استخدام القمع أو أي أداة ويتم تجهيزه بالخطوات التالية:-