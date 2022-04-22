نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل الكيراتين.. مكون سحري ضعيه في الشامبو يجعل الشعر حرير ويطول الشعر بجنون ويعالج التساقط نهائيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطويل الشعر من أكثر الأشياء التي يسعي الكثير من السيدات اليها وذلك سواء باستخدام المنتجات مثل الزيوت والكريمات المصنعة التي تستخدم لهذا الغرض, ولكن مع ارتفاع الأسعار أصبحت تكلفة هذه المنتجات عالية جدًا وهذا ما دفع الكثير من السيدات الذين يرغبن في تطويل الشعر ونمو الشعر في الأماكن الفارغة في البحث عن طريقة طبيعية يمكن إتباعها لهذا الغرض, وخلال السطور التالية سنوضح كيفية استخدام مكون واحد لا يعرفه الكثير بالرغم من أنه متوفر في كل بيت لتطويل الشعر.

ماهو المكون السحري الذي يمكن استخدامه مع الشامبو لزيادة طول الشعر بشكل سريع

الأسبرين من المكونات السحرية التي يمكن استخدامها للعديد من الأغراض للشعر وذلك بسبب فوائده المتعددة للشعر حيث أنه بشكل أساسي على حمض السالسيلك والذي يعمل على تنشيط فروة الرأس بشكل فعال جدًا وبالتالي يتم تغذية الشعر بشكل جيد ويقل التساقط, والذي يساعد في تنشيط بصيلات الشعر التي تساقطت الي النمو مرة أخري, ويمكن استخدام الأسبرين بالطريقة التالية:-

يتم فرم كمية من حبوب الأسبرين حتى يصبح قوامها ناعم مثل البودر.

نضيف الأسبرين على الشامبو ونتركه في العبوة يوم كامل حتى تتفاعل كل المكونات معًا.

نستخدم الشامبو بالشكل المعتاد في تنظيف الشعرولكن يجب رج العبوة جيدًا قبل استخدامها على الشعر.

نترك الشامبو على الشعر خمس دقائق مع تدليك فروة الرأس بالشامبو برفق بأطراف الأصابع وبعد ذلك نغسل الشعر.

كيفية استخدام ماء القرنفل مع الشامبو لتقليل التساقط في الشعر وزيادة نموه

ماء القرنفل يحتوي على فيتامنيات وعناصر تفيد الشعر بشكل كبير, كما أنه يساعد في تنظيف فروة الرأس بشكل عميق وتزيل أي قشور أو دهون في فروة الرأس, كما أنه يعالج تساقط الشعر ويقلل من التعرض للصلع, ويمكن استخدامها مع الشامبو بالخطوات التالية:-