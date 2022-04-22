نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعيها 30 دقيقة على شعرك الخشن والمجعد ولن تحتاجي للكيراتين سيصبح ناعم كالحرير من أول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنعيم الشعر هو حلم لكل سيدة تعاني من الشعر الخشن المجعد الذي يسبب إحراج كبير ويكون من الصعب التعامل معه, وهناك العديد من طرق فرد الشعر وتنعيمه ولكن هذه الطرق أما يكون تأثيرها على الشعر مؤقت مثل الفرد باستخدام الحرارة, أو تسبب هذه الطرق تلف وضعف وتساقط بصيلة الشعر مثل البروتين والكرياتين والتي يكون تكلفتهم عالية جدًا أيضا, ولذلك تزداد عمليات البحث يومًا بعد يوم عن أفضل طريقة يمكن إتباعها لتنعيم الشعر بحيث تكون فعالة وأقل ضرر الشعر, وأقتصادية في التكلفة.

طريقة تحضير كريم لفرد وتنعيم الشعر الخشن بالبيض

كريم البيض مع العسل من أفضل الكريمات التي يمكن استخدامها لفرد الشعر حيث أنه يكون طبقة من البروتين الطبيعي على الشعر والذي يساعد في فرد الشعر من التجاعيد كما أنه الوصفة تعمل على ترطيب الشعر بشكل عميق جدًا وبالتالي تقلل من الهيشان ويصبح الشعر منسدل وناعم, ويمكن استخدام هذا الكريم وتحضيره من خلال إتباع الخطوات التالية:-

نضع حبة من البيض في إناء ونضع عليها معلقتين من العسل.

نضيف عليها ربع كوب من زيت الزيتون ونقلبهم معًا وبعد ذلك ذلك نضعه على الشعر.

نوزع الخلطة بشكل جيد على الشعر ونغطي الشعر بفوطة مبللة بماء ساخن.

بعد أربع ساعات من ترك كريم الفرد على الشعر نبدأ في غسل الشعر بالماء والشامبو.

كيفية استخدام الجيلاتين لفرد الشعر المجعد في البيت بسهولة

الجيلاتين يحتوي على نسبة عالية من البروتين وهو من المواد الأساسية التي يحتاجها الشعر كما أنه يغذي الشعر ويقوية وبالتالي لا يتساقط الشعر كما أنه يعالج تقصف الشعر الذي يمنع زيادة الشعر في الطول, ويمكن استخدام الجيلاتين بالطريقة التالية:-