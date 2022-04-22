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باقي أيام قليلة على عيد الفطر المبارك وفي هذا الوقت يستعد الجميع لعمل الكحك والبسكويت والبيتفور من أجل تناولها مع كوب من الشاي في الفطار كوجبة سريعة ومغذية، وبسبب أرتفاع الأسعار يصعب على البعض شرائه جاهز من المحلات واليوم نقدم لكم أسهل وأنجح طريقة لعمل بسكويت العيد المقرمش بمقادير مضبوطة فتابعونا. طريقة عمل بسكويت العيد بدون بيض أو زبدة المكونات: نصف كيلو دقيق.

كوب ونصف سكر بودرة.

نصف كوب سمنة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بشر برتقال.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة نشادر. طريقة التحضير: نخلط الدقيق مع النشادر وفي بولة أخرى نمزج السمنة مع السكر البودرة وبشر البرتقال باستخدام المضرب الكهربائي. عندما يصبح القوام كريمي ضعي الدقيق تدريجيا مع الاستمرار في الخفق ثم يضاف الحليب مع باقي المكونات ونعجن باليد. يجب أن تكون العجينة طرية بعد ذلك تغطي بكيس بلاستيك ونتركه جانبا لمدة 30 دقيقة حتى يرتاح في هذا الوقت نسخن الفرن على درجة حرارة 180. نقوم بتشكيل البسكويت باستخدام الماكينة وإذا لم تتوافر لديك ضعي العجينة على الرخامة ونفردها بالنشابة ثم تقطع على شكل مستطيل. وقومي بعمل خطوط به بالشوكة حتى يكون مثل الماكينة يرص البسكويت في صينية مغلفة بورق الزبدة ثم نضعه في فرن ساخن. نتركه لمدة 15 دقيقة حتى يأخذ اللون المطلوب اتركيه حتى يبرد تماما ثم يحفظ في عبوة محكمة الغلق ويقدم مع كوب من الشاي بالحليب وبالهنا والشفا. بسكويت العيد على طريقة الأجداد المكونات: 3 كوب دقيق.

ثلاثة أرباع كوب زبدة طرية.

رشة ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة كبيرة نشادر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

3 بيضات.

ثمن كوب حليب.

ثلاثة أرباع كوب سكر بودرة منخول. طريقة التحضير: نقوم بخفق السكر مع الزبدة حتى يصبح اللون فاتح والقوام كريمي كثيف بعد ذلك نضع بيضة تلو الأخرى مع الفانيليا. نستمر في خفق المكونات ثم نضع النشادر والحليب يضاف أيضا الدقيق مع البيكنج بودر ورشة الملح عندما تصبح العجينة متماسكة وناعمة. نتركها قليلا حتى ترتاح ثم توضع في كيس حلواني ويشكل على ورق زبدة نسخن الفرن ويوضع البسكويت بداخله حتى ينضج. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت العيد بدون بيض أو زبدة مقرمش وخفيف بطعم لذيذ لا يقاوم - ثقفني

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