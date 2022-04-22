كنافة باونتي بأسهل وألذ طريقة للتقديم في رمضان

الكنافة من أكثر الحلويات التي لها شعبية كبيرة بشهر رمضان المبارك. على الرغم من تواجدها بسهولة في العديد من المتاجر طوال أيام العام . إلا أنه يكثر عملها بشهر رمضان المبارك. مع القطايف الشهيرة والتي يتم عملها خصيصا في الشهر الفضيل بكل الدول العربية. ودائما ما يقوم الكثيرون بعملها بالطريقة المعتادة بالمكسرات على شكل دائري. ولكن في السنوات الماضية أصبح هناك الكثير من الأشكال للكنافة. فهناك الكنافة بالمانجة وكنافة الشيكولاته . وكنافة اللوتس. وأيضا كاسات الكنافة بالفواكه اللذيذة والرائعة. العديد من الطرق المختلفة التي يتفنن خبراء الحلوى في عملها وإخراجها بشكل أفضل ما يكون. واليوم سنقدم نوع آخر أو شكل آخر من أشكال الكنافة، وهو الكنافة باونتي.

مكونات الكنافة باونتي

لعمل الكنافة باونتي اليوم على طريقة الشيف العربية الرائعة منال العالم. نحتاج إلى بعض المكونات الأساسية وهي المكونات البسيطة الخاصة بأي كنافة. أما التزيين فيمكنكم أستخدام كل ما هو متاح لديكم في المنزل. فيمكن التزيين بصوص الشيكولاته أو صوص اللوتس أو الفراولة . أيضا صوص الفستق الذي أصبح متاح الآن بالكثير من المتاجر والذي يعطي طعم أكثر من رائع على الكنافة والقطائف.

كنافة بمقدار نصف كيلو

نصف كوب من السمن المذاب

كوب من الشربات

شيكولاته باونتي بمقدار 6 باكيت

للتزيين:

صوص شيكولاته

صوص لوتس

صوص فستق

طريقة عمل كنافة الباونتي بالمنزل

الطريقة بسيطة للغاية في البداية نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وتثبيت الرف الأوسط.ونقوم بتحضير الشيكولاته باونتي وتقسيمها إلى مكعبات متوسطة الحجم. نحضر صينية ذات ارتفاع بسيط . نقوم بإحضار الكنافة وتفريقها وتكون تقريبا بطول 30 سم. نأخذ قطعه من الشيكولاتة الباونتي ونلفها ببعض الشعيرات من الكنافة بحيث تغطيها تماما. نقوم بوضع قطع الكنافة في الصينية ومن ثم نقوم برشها بالسمن المذاب وندخلها الفرن . نتركها لمدة عشرون دقيقة في الفرن حتى نحصل منها على اللون الذهبي.ونقوم بعد إخراجها من الفرن بتزيينها سواء بصوص الشيكولاته أو بأي صوص آخر. ومن الممكن رش القليل من المكسرات بالأعلى. وتقدم لتؤكل وهي دافئة للحصول على طعم أفضل.