طريقة عمل بسكويت العيد الهش بدون نشادر بالخطوات السهلة والصحية 100%

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طريقة عمل بسكويت العيد الهش بدون نشادر ذات الطعم المميز التي تبحث عنه الكثير من الأمهات، حيث لم يتبقى سوي أيام قليل ونودع الشهر الفضيل شهر رمضان الكريم ونستقبل عيد الفطر المبارك فالكثير من ربات البيوت تبحث عن طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور بحيث أن عيد الفطر يتميز بتلك الحلويات وفي هذا المقال نتناول طريقة عمل البسكويت حيث أن عمل البسكويت يكون له أنواع مختلفة يتم أعدادها وصنعها. طريقة عمل بسكويت العيد الهش بدون نشادر يتم عمل البسكويت بكافة أنواعه المختلفة في حالة توافر المقادير والمكونات لطهي وصنعة. 1- المقادير: شوية ملح طعام.

ثلاث أكواب دقيق متعدد الاستخدام.

معلقة بيكينج بودر.

كوب سكر بودرة.

معلقة فانليا صغيرة.

كوب سمن.

معلقة نشا.

عصير برتقال.

بيضتان.

نصف كوب من اللبن. 2- طريقة العمل والتحضير القيام بتجهيز قدر كبير ونقوم بوضع الدقيق، والملح والنشا و البيكينج بودر. علينا بتقليب تلك المكونات حتى يتم اندماجها ثم تترك جانبا. أحضار قدر جديد ووضع السكر به مع السمن ونقوم بخلطهم بالمضرب الكهربائي حتى يتم الحصول على الخليط الكريمي.

القيام بإضافة البيض واحدة بجانب الأخري مع الاستمرارية في الخلط للحصول على قوام هش. يتم إضافة اللبن مع الفانيليا والتقليب ونضع بعدها خليط الدقيق، ونذكركم برابط طريقة عمل الكبسة السعودي. علينا بعجن هذه المكونات للحصول على عجينة لينة ومتماسكة. يتم تغطية العجينة والقيام بتركها في الثلاجة لمدة ٣٠ دقيقة. القيام بتشكيل العجين عن طريقة ماكينة البسكويت أو أي طريقة أخرى. نقوم بالرص في صينية مغطاه بورق السمن. يتم أدخالها في الفرن على درجة 170 درجة مأوية لمدة ربع ساعة. يترك حتى يبرد ويرص في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء، إليكم رابط طريقة عمل الشاورما السوري. طريقة عمل بسكويت نشادر عندما نريد القيام بصنع البسكويت بنشادر في المنزل يتوجب علينا تحضير المقادير للأعداد. 1- المقادير: اربع أكواب دقيق فاخر ابيض.

ست بيضات.

خمس معالق نشادر.

كوب لبن حليب.

معلقة فانليا.

كوب زيت.

اربع معالق بيكينج بودر.

كوب سكر خشن. 2- طريقة عمل بسكويت نشادر: أولا يتم أحضار أناء ونقوم بخفق البيض في المضرب الكهربائي وبعدها يتم إضافة السكر مع الزيت والفانيليا ونقوم بالضرب مرة اخري حتى نحصل علي تجانس.

تجهيز أناء جديد ونقوم بوضع الحليب وإضافة النشادر ثم يتم خلطهم معا ونقوم بعدها بصبيهم على الخليط المسبق.

إضافة الدقيق الأبيض بالتدرج والقيام بالعجن حتى نحصل على عجينة ذات قوام غير ملتصق ونقوم بتركها حتى ترتاح.

يتم تشكيل العجين على شكل أصابع بسكويت ثم نقوم برصها في صينية مدهونة بالزيت ويتم أدخالها الفرن حتى النضج والتطيب إلي أن نحصل على لون ذهبي ، واليكم رابط طريقة عمل الكنافة. طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل 1- المقادير: رشه ملح.

ثلاث أكواب دقيق فاخر.

معلقة بيكينج بودر.

كوب سكر.

معلقة فانليا.

نصف كوب لبن حليب.

بيضة.

كوب زبدة. 2- طريقة العمل القيام بتجهيز وعاء، ثم نقوم بإضافة الدقيق والبيكينج بودر وبجانبهم الملح ويتم التقليب.

علينا بإحضار وعاء جديد ونضع به الزبدة ثم نخفقها في المضرب الكهربائي لمدة دقائق بسيطة.

يتم إضافة السكر مع الخفق بسرعة لمدة دقائق.

ثم نضيف البيضة ومعها الفانيليا ونقوم بخفقها لمدة دقيقة واحدة، واليكم طريقة عمل الكباب .

. يتم إضافة الدقيق والحليب بهدوء، ويتم العجن لكي تتكون عجينة طرية ومتماسكة.

القيام بتقسيم العجين إلى اثنين ويتم التغليف بورق بلاستيك، ثم نضع العجين في الثلاجة لمدة ساعتين.

بعدها يتم أخراج العجينة من الثلاجة ونتركها لمدة خمس دقائق ثم نقوم بفردها بين ورقة زبدة.

يتم تسخين الفرن علي درجة حرارة 300 درجة مأوى ليتم تشكيل العجين عن طريق أشكال البسكويت ثم نقوم برصها في صينية عليها ورق زبدة، ونذكركم برابط طريقة كحك العيد .

. ونقوم بوضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة.

ثم نخرجها من الثلاجة ويتم وضعها في الفرن لمدة ربع ساعه حتي التطيب، واليكم رابط طريقة عمل كبسة الدجاج. وصلنا لختام شرح طريقة عمل بسكويت العيد الهش بدون نشادر بالخطوات السهلة والصحية 100%. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت العيد الهش بدون نشادر بالخطوات السهلة والصحية 100% - ثقفني

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