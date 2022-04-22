طريقة تحضير الشيش طاووق بتتبيلة سهلة وسريعة طري ولذيذ مثل المطاعم

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عمر شويل - جدة الشيش طاووق من الأكلات المحببة لدى عدد كبير جداً من الأشخاص وبالأخص فئة الشباب والأطفال لأنهم دائما يفضلون تناول الوجبات السريعة و المشويات المتبلة، كما أنه من الوجبات السريعة و السهلة التي يمكنك تقديمها في التجمعات والمناسبات و ستكون موفرة جداً لأنها لا تحتاج سوي قطع الدجاج و تتبيلة تعطيه طعم مميز جدًا، ولهذا سنقدم لكم طريقة سهلة و خفيفة وسريعة لتحضير الشيش طاووق من المنزل بأبسط المكونات بتتبيلة سرية سوف تعطي لقطع الدجاج مذاق وطعم مميز جدًا.

مقادير الشيش طاووق

الشيش طاووق بالفراخ من أكثر و افضل الوصفات التي تستطيعين تحضيرها في احتفالات و التجمعات وهذا لأنها من الوصفات الشهية و اللذيدة جدا كما أنها من الوصفات الموفرة و هذا لأنها لا تحتاج تكلفة كبيرة، وتتميز رائحتها و طعم الشوي المميز الذي يعشقة الكبير و الصغير، ومن أسرار تحضير الشيش طاووق هو التتبيلة التي يتم اضافتها عليه وسنقدم لكم كافة المقادير و المكونات لتحضير الشيش طاووق وهي:

سنقدم لكم كافة المكونات التي تلزمنا في تحضير الشيش طاووق وهي:

كيلو من أوراك الدجاج المخلية المقطعه مكعبات كبيرة.

أسياخ خشبية منقوع بالماء دافئ لمدة ساعة.

التتبيلة

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من المايونيز.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع كوب من الزيت زيتون.

ملعقة صغيرة من البصل البودر.

ربع كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة البودر.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ربع ملعقة من جوزة الطيب.

ملعقة ونصف من الملح.

2 ملعقة صغيرة من الثوم المهروس

ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

طريقة تحضير الشيش طاووق

الشيش طاووق بالفراخ هذه الوجبة و الوصفة المحببه لدى الجميع بسبب طعم تتبيلتها المميزة و رائحتها الشهية، و أهم ما يميز شيش طاووق المطاعم هو التتبيلة التي يتم اضافتها على قطع الدجاج، ولهذا حرصنا على تقديم تتبيلة بسيطة و لكنها سوف تعطي للوصفة طعم مميز جدًا و طريقة تحضيرها هي:

نأتي بالدجاج ونقوم بتقطيع الدجاج إلى مكعبات متوسطة الحجم، يفضل استخدام أوراك الدجاج المخلية هذه القطعة تعطي طعم مميز جدًا مع الشيش طاووق.

يغسل الدجاج جيدا بالماء و الدقيق جيدًا ثم نتركه يجف، لكى نتأكد من إزالة كافة الروائح الغير محببه للفراخ.

بعد ذلك نبدأ بتحضير التتبيلة نأتي ببولة كبيرة ونضع بداخلها الزبادي و الزيت والليمون والخل الأبيض والثوم المفروم ونخلطهم مع بعضهم حتى يمتزجا ويصبح قوامها ناعم.

ثم نقوم بإضافة كافة التوابل من الملح، الفلفل الأسود، البصل البودر، البابريكا، الشطة و جوز الطيب، بهارات الفراخ.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضها حتى يمتزجا.

بعد ذلك نسكب التتبيلة على الدجاج و نقلبهم مع بعضهم لابد من خلط التتبيلة جيدا مع الدجاج لكى يتشرب منها.

نغطي الشيش طاووق ونضعه في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل ويفضل تركه ليلة كاملة لكى تحصلين علي طعم مميز.

نقطع حبات من الفلفل الألوان و البصل و الطماطم إلي مكعبات متوسطة الحجم.

يفضل أستخدام طماطم شيري.

نأتي بأسياخ الشوي ونقوم برص قطع الدجاج و الفلفل الألوان والبصل بشكل متساوي حتى تنتهي من الكمية.

ثم نأتي بالجريل او طاسة و نقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها ونضعها على النار حتى تسخن.

بعد أن تسخن نضع أعواد الشيش طاووق على نار مرتفعة و نقلبه من جميع الجوانب حتى ينضج و يأخذ لون الشوي.

بعد ذلك نضع قطعة من الفويل في منتصف الجريل ونضع قطعة من الفحم ساخنة ونضيف عليها القليل من الزيت ونغطي عليها لكي تأخذ رائحة الشوي.

ثم نقوم بتقديم الطعام وهو ساخن و بالصحة والهنا.

أسرار تحضير الشيش طاووق

تسعي جميع السيدات و الأمهات على تحضير الشيش طاووق مثل المطاعم بطعم المميز و الشهي، ولذلك سنقدم لكم بعض التعليمات لنجاح الشيش طاووق وهي:

لكى تحصلي على شيش طاووق مثل الجاهز قومي بوضع قطع الدجاج في التتبيلة أطول فترة ممكنة لكى تتشرب منها وتأخذ طعم مميز جدًا.

من أكثر قطع الدجاج التي تستخدم في الشيش طاووق هي الاوراك لأنها تأخذ وقت أطول في التسوية وهذا يجعلها يتتشرب أكثر من التتبيلة.

لابد من وضع أعواد الشيش طاووق الخشبية في الماء لمدة نصف ساعة لكى لا تحترق أثناء التسوية.

اخلطي مكونات التتبيلة مع بعضها جيدًا، كما يمكنك إضافة التوابل التي تفضلينها على التتبيلة.

طريقة تحضير صوص الكاتشب السريع

يقدم الكاتشب دائما بجانب المشويات ويقدم بجانب الشيش طاووق، مكوناته هي:

كوب من صلصة الطماطم.

3 معالق كبيرة من الخل الأبيض.

نصف كوب من السكر.

3 معالق كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقتين من النشا.

3 معالق من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة التحضير