بثلاث ملاعق من السميد اعملي القطايف العصافيري بالقشطة بطعم رائع وبأقل تكلفة

تعد القطايف العصافيري بالقشطة من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين في شهر رمضان، فهي أكثر الحلويات شهرة ويتم تحضيرها بنكهات مختلفة وهي عبارة عن عجين محشو بحشوات مختلفة، وهنا سوف نقدمه بطعم رائع ومميز وبطريقة بسيطة حتى تستطيع ست البيت تحضيره بسهولة في المنزل، كما تتكون هذه الحلوى من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الدقيق والسميد والحليب ومكونات آخرى، ايضاً يمكن تحضير هذه الحلوى في وقت قصير بعجينة ناجحة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل القطايف العصافيري بالقشطة بطعم مميز وشهي في البيت.

مقادير عمل القطايف العصافيري بالقشطة

تحتوي القطايف العصافيري بالقشطة على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٣ ملاعق كبيرة من الحليب البودر.

٢ كوب ونصف من الدقيق.

٣ ملاعق كبيرة من السكر.

رشة من الكركم.

٣ أكواب من الماء.

كوب من القشطة.

٣ ملاعق كبيرة من السميد.

٢ كوب من القطر.

٣ ملاعق كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير القطايف العصافيري بالقشطة بطعم رائع ومميز وعجينة ناجحة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط الدقيق مع الماء ونقلبهم جيداً حتى يمتزج الخليط. بعد ذلك نقوم بإضافة السكر والسميد بشكل تدريجي مع الخلط باستخدام المضرب الكهربائي. ثم نقوم بإضافة البيكنج بودر والحليب مع الاستمرار بالتقليب حتى نحصل على خليط سائل وسميك. بعد ذلك نضع طاسة غير لاصقة على النار ونضع بها القطايف حتى تنضج. ثم نضعها على قماشة ثم نغلقها من الأطراف مع ترك الربع الأخير ثم نحشوها بالقشطة ونرشها بالقطر مع رشة من الفستق. بعد ذلك نضعها على طبق التقديم وتصبح جاهزة للتقديم، وبهذا نكون قد قدمنا أحلى طبق قطايف عصافيري بالقشطة لأحلى مشاهدين ومتابعين وبالهنا والشفا.

فوائد الحليب على الجسم

هناك عدة فوائد الحليب على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-