طريقة عمل البطاطس المقلية بالخلطة بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق روعة وشهي

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طريقة عمل البطاطس المقلية بالخلطة ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مختلفة ومبتكرة وشهية ولذيذة وصحية أيضاً لتحضير البطاطس لأفراد أسرتهم من أجل إسعادهم، وبدلا من الطرق التقليدية، ونظرا لأن البطاطس تعد الأكلة المفضلة للجميع، وتستخدم في إعداد الكثير من الوصفات، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها بخلطة مميزة وشهية وسهلة حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيرها بكل سهولة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديها أيضاً، وهي تتميز بقيمتها الغذائية، وبمذاقها المميز والخاص والمقرمش الذي لا يوصف أيضاً، بالإضافة إلى شكلها الخرافة، كما يمكنكم تجربة السمبوسة باللحمة وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البطاطس المقلية بالخلطة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات طريقة عمل البطاطس المقلية
تتكون طريقة عمل البطاطس المقلية بالخلطة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 500 جم بطاطس مسلوقة.
- ملح.
- بابريكا.
- فلفل أسود.
- 2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- بيضة.
- ملعقة كبيرة من الجبنة البارميزان المبشورة.
- القليل من النعناع المجفف.
- بقسماط.
- زيت للقلي.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البطاطس المقلية بالخلطة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البطاطس المسلوقة ونهرسها جيدا وهي ساخنة.
- ثم نضيف إليها الملح والبابريكا والفلفل الأسود والبقدونس المفروم ناعم، ثم نخلطهم جيدا.
- ثم نضيف النشا ونخلط جيدا.
- بعد ذلك نكور خليط البطاطس، ثم نقسمها إلى كور.
- ثم نشكل كل كرة إلى رول طويل، ثم نفرد الرول بظهر الشوكة.
- ثم نقطع كل رول إلى قطع صغيرة.
- بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه بيضة ورشة ملح، ثم نخفق البيضة بالشوكة.
- ثم نحضر وعاء آخر ونضيف إليه البقسماط والجبنة البارميزان المبشورة والنعناع، ثم نخلط جيدا.
- ثم نغمس كل قطعة بطاطس في البيض، ثم في خليط البقسماط.
- بعد ذلك نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.
- ثم نقلي فيه قطع البطاطس ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا من أسفل، ثم نقلب البطاطس على الجهة الثانية ونتركها حتى تكتسب لونا ذهبيا أيضا.
- ثم نرفع البطاطس من الزيت على مناديل مطبخ.
- ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.
- ثم نقدم البطاطس المقلية في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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