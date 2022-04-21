كريم الأرز ستكوني ملكة جمال في منزلك

تبحث جميع السيدات عن وصفة آمنة لتفتيح البشرة بعيداً عن الكريمات المكلفة، ومن أقوى هذه الوصفات كريم الأرز والنشا الذي يتميز بمكوناته الطبيعية المفيدة للبشرة فالنشا له أثره القوي والمعروف في تفتيح لون البشرة وصفائها ، أما الأرز فهو مكون سحري يستخدمه الجميع الآن في الوصفات التجميلية الخاصة بالبشرة والشعر أيضاً، فهو من المواد الطبيعية الفعالة في تغذية البشرة وتنقيتها من الشوائب التي يسببها كثرة استعمال مساحيق التجميل كما أنه يقلل من النمش والبقع الداكنة ويجعل بشرتك مشرقة ونضرة وصافية لأنه بمكونات طبيعية ، كما أن الكريم غني بفيتامينات وعناصر مفيدة لاحتوائه على الحليب المفيد لصحة البشرة، ومن خلال موقع ثقفني، سنقدم لكم طريقة تحضير كريم الأرز بخطوات بسيطة وسهلة ومكونات طبيعية.

مكونات كريم الأرز



ملعقة كبيرة من الأرز.

كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من النشا.

قطرتين من عصير الليمون.

طريقة التحضير



بعد غسل الأرز جيداً نضيف عليه الحليب مع التقليب ثم نضع المكونات في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. نضع الخليط على النار حتى يغلي ثم نهدئ النار ونترك الخليط على النار مع التقليب حتى نحصل على قوام متماسك وناعم. نقوم بخلط المكونات بالهاند بلندر أو الخلاط ثم تصفيتها للتخلص من أي سوائل زائدة. نضيف ماء الورد وعصير الليمون والنشا مع التقليب الجيد ثم يحفظ الكريم في علبة محكمة الغلق في الثلاجة. نستخدم الكريم يومياً قبل النوم ويترك على البشرة حتى الصباح أو يوزع على البشرة أو المنطقة المراد تفتيحها مع التدليك برفق ويترك من20 إلى 30 دقيقة قبل غسله بماء بارد.

فوائد الأرز للبشرة

يستخدم الأرز في العديد من وصفات التجميل وله كثير من الفوائد للبشرة، من أهمها ما يلي:-