نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شعرك هيطول بجنون للركب.. مكون رهيب ضفيه في الشامبو والنتيجه مدهشه لن تصدقي ماذا يحدث في المقال التالي

طريقة تحضير خلطة ورق الغار مع الشامبو هي موضوع مقالنا اليوم، حيث أنه حتى تعالج مشاكل شعرك المختلفة من الأفضل اللجوء إلى الوصفات الطبيعية لأن هذا الطريق هو أكثر طريق آمن على البشرة وفروة الرأس، حيث أن هناك بعض الفتيات التي تنصاع وراء بعض المنتجات الغالية الثمن التي يتم عرضها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وتجد أن هذه المنتجات قد ألحقت الضرر بشعرها على عكس المتوقع من معالجة المشاكل التي يعاني منها الشعر. طريقة تحضير واستخدام خلطة ورق الغار مع الشامبو مكونات التحضير:- عشر ورقات من الغار.

ثلاثة أكواب كبيرة من الماء. طريقة التحضير والاستخدام:- ضعي أوراق الغار مع الماء على درجة حرارة نار متوسطة حتى تغلي جيدًا ثم قومي بتصفية الماء من الأوراق واتركيه يبرد.

قومي بغسل شعرك أولًا بالشامبو ثم قومي بغسله بماء ورق الغار وافركي به شعرك حتى تستفاد منه جذور الشعر.

اتركيه على شعرك لمدة ربع ساعة ثم قومي بشطفه بالشامبو والماء الدافئ مرة أخرى حتى تتخلصي من آثار الماء.

كرري هذه الوصفة مرتين تقريبًا من كل أسبوع حتى تحصلي على شعر ناعم وانسيابي خالي من العيوب.

يحتوي ورق الغار على مضادات للفطريات والميكروبات التي قد تصيب الفروة مثل القمل والقشرة.

يعمل ورق الغار على تعزيز نمو الشعر وتقوية بصيلته ويزيد من كثافته.

يساهم ورق الغار على تسهيل عملية التمشيط بدون أي تشابك أو مشاكل.

لا يحتوي ورق الغار على أي آثار جانبية على الشعر فهو آمن تمامًا ومناسب لجميع أنواع الشعر. وصفة السمسم والمايونيز للشعر مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة كبيرة من مسحوق السمسم.

ربع كوب كبير من زيت الخروع.

حبة بيضة كبيرة دافئة.

ملعقتان كبيرتان من المايونيز. طريقة التحضير:- قومي بإحضار وعاء عميق وأضيفي إليه السمسم وزيت الخروع وقلبيهم ثم أضيفي المايونيز والبيض إلى الخليط.

قلبي المكونات جيدًا حتى تصبح قوامها كريمي تمامًا ثم ابدئي في تطبيقه على شعرك واتركيه على شعرك لمدة ساعتين تقريبًا.

اشطفي شعرك من الخليط بالماء والشامبو حتى تخلصيه من بقايا الخليط وكرريها مرة واحدة أسبوعيًا. عمر شويل - جدة شعرك هيطول بجنون للركب.. مكون رهيب ضفيه في الشامبو والنتيجه مدهشه لن تصدقي ماذا يحدث - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شعرك هيطول بجنون للركب.. مكون رهيب ضفيه في الشامبو والنتيجه مدهشه لن تصدقي ماذا يحدث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.