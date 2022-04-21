نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بطاطس المطاعم.. ملعقة واحدة ضفيها على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ومش هتشرب نقطة زيت نهائيا في المقال التالي
طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيوت من أهم الطرق المبحوث عنها بشكلٍ كبير من قبل العديد من ربات البيوت حيث تعد وصفة البطاطس المتميزة من بين أهم الوصفات التي من الممكن أن تقومي بعملها في منزلك وبأقل وقت ممكن تكون وصفة من البطاطس المقلية جاهزة للاستعمال حيث تعتبر الطريقة التي من خلالها سيكون من السهل عمل البطاطس المقلية دون زيوت، ومن الممكن أن تقومي بعمل تلك الوصفة الصحية للبطاطس دون أن تحتاجي للزيت الغزير حيث تعد الخطوات معتمدة على ما يتوفر من المكونات التي سنقوم بعرضها فيما يلي وتساعد في عمل البطاطس المميزة بالقرمشة والصحية ودون أي زيوت.
طريقة قلي البطاطس المقرمشة بدون زيوت
قلي البطاطس المقرمشة بدون زيوت من أهم الوصفات التي من الممكن أن تقومي بعملها في منزلك ولا تحتاج إلى أي مكونات زيتية، فالطريقة تعد من الطرق المثالية لعمل وصفة البطاطس المطهية بشكل صحي، وفيما يلي أهم المكونات الأساسية للوصفة.
مكونات لقلي البطاطس المقرمشة بدون زيوت
من أهم المكونات التي من الممكن أن تساعد في عمل البطاطس المقلية والمقرمشة ما يلي:
- كيلو من البطاطس المقطعة لأصابع بالسمك الملائم.
- بهارات مشكلة.
- رشة من الزعتر.
- ربع ملعقة من البابريكا.
- ربع كوب من الدقيق.
- ربع كوب من النشا.
- ربع ملعقة مكون البيكينج بودر.
طريقة التحضير للوصفة
بالإمكان التحضير للوصفة من خلال الاستعانة بالمكونات السابقة ويمكنك أن تتبعي تلك الخطوات القادمة لعمل البطاطس المقرمشة:
- يتم الإحضار للوعاء الملائم.
- ضعي فيه كل كمية البطاطس بعد الغسل والتصفية وتقطيع البطاطس لأصابع بالحجم الملائم.
- يتم وضع كل التوابل الموجودة مع البطاطس.
- لا بد أن تتأكدي أن البطاطس قد تمت تغطيتهابالتوابل.
- قومي بالخلط لكل الكمية من النشا مع الدقيق وكمية البيكينج بودر.
- بعد الخلط الجيد ما بين مختلف المقادير مع البطاطس تتغلف بالغلاف المميز والذي ينتج القرمشة بعد التسوية بداخل الفرن وتحت الشواية.
- بعد أن تتم التسوية والتي لا تحتاج أكثر من 25 دقيقة تكون وصفة البطاطس قد أصبحت جاهزة.
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