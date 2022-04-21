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من أكثر المواضيع التي عليها بحث وإقبال شديد هي طريقة تحضير أفضل خلطات طبيعية لإزالة الشعر الزائد من الجسم والوجه، هناك بعض الطرق التي تلجأ إليها الفتيات وتتسبب في زيادة الشعر ويصبح أكثر كثافة وهذه الطرق خاطئة تمامًا، كما أن ليس كل الفتيات في مقدرتها عمل الليزر المكلف لجسمها كله ولذلك يجب عليك اللجوء إلى الطريق الطبيعي بمكونات طبيعية خالية من أي ضرر أو مواد كيميائية قد تضر بصحة البشرة والجلد نفسه. خلطات طبيعية لإزالة الشعر الزائد 1. وصفة السكر والليمون المكونات:- ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ماء نقي. طريقة التحضير:- قومي بخلط جميع المكونات السابقة جيدًا حتى تتداخل المكونات في بعضها وتتحول إلى مكون ومزيج واحد فقط.

بعد ذلك اغسلي المنطقة التي تريدين إزالة الشعر الزائد منها وليكن الوجه أو المناطق الحساسة.

ثم قومي بفرد الخليط على المنطقة بطبقة كثيفة ودلكي مع الفرد ثم اتركيه لمدة خمسة عشر دقيقة عليه.

بعد أن يجف الخليط قومي بإزالته بسرعة في عكس اتجاه نمو الشعر ثم قومي بترطيب المنطقة.

يمكنك تكرار الوصفة مرة واحدة أسبوعيًا حتى يقل ظهور الشعر مرة أخرى. 2. وصفة الدقيق والليمون المكونات:- دقيق أبيض.

عصير ليمون حامض. طريقة التحضير:- اخلطي كل المكونات جيدًا حتى تتحول إلى عجينة متماسكة وطريّة ثم قومي بشطف المنطقة التي تحتوي على شعر زائد.

ضعي الخليط على المنطقة ودلكيه ثم قومي بتركها على الأقل لمدة خمسة عشر دقيقة حتى تصبح جافة تمامًا على الجلد.

أزيلي العجينة في عكس اتجاه نمو الشعر ويمكنك تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع. 3. وصفة اللبن الرائب والكركم المكونات:- ملعقتان كبيرتان من الكركم.

ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.

لبن رائب. طريقة التحضير:- قومي بخلط كل المكونات مع بعضها في وعاء بلاستيكي مناسب وحتى تتجانس المكونات وتتحول إلى عجينة ليّنة.

بعد ذلك نظفي المنطقة المراد إزالة الشعر منها ثم قومي بتدليك المنطقة بالخليط واتركيه عليها لمدة ربع ساعة.

أزيلي الخليط ونظفي المنطقة ورطبيها ثم قومي بتكرارها مرة واحدة كل أسبوع. عمر شويل - جدة تزيل الشعر دون شفرة حلاقه: الوصفة الجبارة في دقائق فقط تخلصك من الشعر نهائيا بالجسم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تزيل الشعر دون شفرة حلاقه: الوصفة الجبارة في دقائق فقط تخلصك من الشعر نهائيا بالجسم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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