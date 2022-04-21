نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرع من الليزر.. ضعيها علي البشرة وفوق الشفايف تخلصك من الشعر الزائد دون ألم نهائيا في المقال التالي

تعرفي على أفضل وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه الزائد بدون ألم، يعد هذا الموضوع من أكثر المواضيع بحثًا عبر الإنترنت وخاصة قبل قدوم العيد، فالشعر الزائد هو مشكلة نعاني منها جميعًا سواء في الوجه أو في المناطق المختلفة في الجسم وهي مشكلة مزعجة جدًا لأنها تؤثر في مظهر الأنثى كما تتسبب لها في بعض الإحراج من صديقاتها أو زوجها، وتعتبر هذه الوصفات هي أفضل طريق لإزالة الشعر الزائد حيث أنها تقوم بإزالته من الجذور وتقلل نسبة ظهوره. وصفات طبيعية لإزالة شعر الوجه الزائد 1. خلطة العسل والليمون المكونات:- ملعقتان كبيرتان من العسل الأبيض.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام:- اخلطي العسل الأبيض مع عصير الليمون وقلبي الخليط جيدًا حتى يتجانس تمامًا ثم ضعيه على النار يذوب ويمتزج أكثر.

بعد ذلك ارفعي الخليط من على النار حتى يبرد ثم قومي بوضعه على وجهك النظيف في نفس اتجاه ظهور ونمو الشعر واتركيه على بشرتك لمدة ربع ساعة.

عند إزالة الخليط من على البشرة احرصي على إزالته في عكس اتجاه نمو الشعر حتى يزيله من جذوره ويمنع ظهوره مرة أخرى أو على فترات قريبة.

اغسلي وجهك جيدًا ثم رطبيه بعد الوصفة حتى لا يلتهب أو تتهيّج البشرة ويمكنك تكرار الوصفة مرتين من كل أسبوع. 2. خلطة السكر والليمون المكونات:- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر البني.

مقدار وفير من الماء.

ملعقة واحدة صغيرة من عصير الليمون. طريقة التحضير:- اخلطي المكونات جيدًا حتى تتجانس وتتحول إلى عجينة ممتزجة تمامًا ثم اشطفي وجهك ونظفيه أولًا.

بعد ذلك ابدئي في تطبيق الخليط على بشرتك في نفس اتجاه نمو الشعر واتركيه على الأقل ربع ساعة.

أزيلي الخليط في عكس اتجاه نمو الشعر وظهوره حتى يختفي الشعر من الجذور ثم قومي بشطف وجهك.

نظفي وجهك جيدًا ثم جففيه ورطبيه بكريم مرطب مناسب حتى لا يظهر احمرار أو تحدث التهابات للبشرة.

اتبعي هذه الوصفة مرة واحدة أو مرتين من كل أسبوع للحصول على نتائج أفضل. 3. خلطة النشا والليمون المكونات:- ليمونة حامضة.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة. طريقة التحضير:- اخلطي المكونات تمامًا حتى تتجانس ثم قومي بتطبيقها بنفس الطريقة السابقة.

أزيلي الخليط من على بشرتك ثم رطبيها بكريم يناسب نوع البشرة.

اتبعي هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا. عمر شويل - جدة اسرع من الليزر.. ضعيها علي البشرة وفوق الشفايف تخلصك من الشعر الزائد دون ألم نهائيا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اسرع من الليزر.. ضعيها علي البشرة وفوق الشفايف تخلصك من الشعر الزائد دون ألم نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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