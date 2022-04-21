اسرار الهنود.. مكون رخيص في منزلك لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد بطريقه طبيعيه أقوي من الكيراتين

اسرار الهنود.. مكون رخيص في منزلك لتنعيم وفرد الشعر الخشن تسعى السيدات إلى الحصول على شعر ناعم وخالي من الخشونة والتجاعيد التي تظهر فيه ولهذا فقد يلجأن إلى استخدام الكريمات المختلفة التي تساعد في منح الشعر الطول واللمعان وتحميه تماما من القشرة الموجودة في الفروة بأقل تكلفة ممكنة حتى تستمتع بشعرها وتتخلص من الخشونة الموجودة فيه، وهذا عن طريق استخدام الوصفات الطبيعية التي تمنح الشعر الليونة والنعومة والملمس الجذاب والناعم لتحصلي على نتيجة فورية في المنزل بأقل تكلفة ممكنة باستخدام الخميرة الفورية.

وصفة للتخلص من تجاعيد الشعر

يمكنك التخلص نهائيا من مشكلة تجاعيد الشعر من خلال استخدام الوصفات الطبيعية الفعالة في القضاء على الخشونة والحصول على شعر ناعم وقوي وفعال، وهذا يتم عن طريق استخدام الزيوت الطبيعية وهي:

أولا يتم وضع ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقتين من زيت الخروع ونقطتين من فيتامين سي.

توضع المكونات على النار في حمام مائي حتى تسخن تماما ويتم بعدها تركه حتى يبرد ويتم وضعه على الشعر وتغطى الرأس بكيس بلاستيكي.

ويتم تركه على الفروة لمدة ساعة فقط ويتم غسله بعدها بالماء وتكرر الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة مرضية

يمكنك الحصول من خلال هذه الوصفة على شعر خالي تماما من التلف وتقوم بعلاج الشعر من الجذور حتى الأطراف.

وتتخلصي تماما من الشعر الخشن والتجاعيد الموجودة فيه ليصبح أكثر نعومة وسلاسة.

بالإضافة إلى أنه مغذي للشعر ذاته ويقضي على التقصف التي تعاني منه الشعيرات,.

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