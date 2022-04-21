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ضعيها 10 دقائق علي الشعر ولن تصدقي النتيجة انتشرت الفترة الأخيرة وصفات طبيعية لتطويل الشعر ومنحه الحيوية والجمال الذي يحتاجه والعمل على تعزيز رطوبة الشعر وزيادة الرطوبة والحيوية له، وهذه الوصفات تحميه من التساقط وتعمل على علاج الشعر والتخلص من مشكلة التقصف ومن هذه الوصفات وصفة القرنفل وورق الغار التي تعزز طول الشعر، حيث أنها تحتوي على المعادن والفيتامينات الفعالة في تقوية الشعر وزيادة طوله عن المعدل الطبيعي. وصفة القرنفل لإطالة الشعر يتم تحضير ملعقة حبة بركة وملعقة إكليل الجبل وملعقة ورق الغار وملعقة قرنفل وملعقة زيت لوز وزيت زيتون وملعقة خروع.

توضع المكونات في وعاء على النار وتقلب جيدا ومن ثم يتم إضافة كوبين ماء والتقليب جيدا حتى تتجانس المكونات.

ويترك على النار المتوسطة حتى يغلي تماما لمدة ربع ساعة على الأقل.

ويرفع حتى يبرد ويصفى تماما حتى تحصل على الماء الصافي ويوضع عليه ملعقة زيت زيتون وزيت الخروع وتقلب المكونات جيدا.

ومن ثم يتم وضعه في زجاجة بخاخ ويتم وضعها على الفروة ويتم عمل مساج ومن ثم يتم تمشيط الشعر بمشط واسع حتى يصل الخليط للشعر.

ينصح الاستمرار على هذه الوصفة مرتين يوميا لمدة أسبوعين على الأقل للتمتع بشعر صحي . القرنفل لإطالة الشعر توضع ملعقة قرنفل في كمية من الماء وتغلى جيدا وتصفى جيدا من الشوائب.

وبعدها توضع ملعقة زيت سمسم على الماء وتقلب جيدا ويوضع عليه ملعقة نشا وتقلب المكونات على النار حتى تتجانس.

وبعدها يترك حتى يبرد تماما ويتم وضعه على الشعر ويغسل لكل ساعتين.

فقد تساعد في منح الشعر اللامع وخالي من التجاعيد التي تتواجد فيه وتجعلك تحصلين على نتائج مبهرة.

فهي فعالية في تعزيز حيوية الشعر ومنحه اللمعان اللازم وتعمل على تدفق الدم في الفروة حتى يصل الدم المحمل بالأكسجين إلى جذور الشعر والأطراف.

وتساعد في التخلص من الفطريات التي تتواجد في الفروة وبالتالي فهي فعالة في التخلص تمام من الثعلبة التي تظهر في الفروة.

فقد ينصح بالاستمرار على هذه الوصفة للحصول على نتيجة مبهرة وفعالة لشعر صحي ولامع وخالي من التقصف التي تعاني منه. عمر شويل - جدة ضعيها 10 دقائق علي الشعر ولن تصدقي النتيجة تطويل وتكثيف بسرعه الصاروخ سيصبح ناعما وطويلا كالهنود - ثقفني

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