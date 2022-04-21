نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أضرار تناول الشاي بعد وجبة الطعام وموعد تناوله في المقال التالي

عمر شويل - جدة أضرار تناول الشاي بعد وجبة الطعام من المعتاد أن كثير من الأشخاص يحبون تناول الشاي بعد تناول وجبة الغذاء أو العشاء أو الإفطار وهذه العادات مشهورة كثيراً في العديد من الدول العربية ولكن أكدت بعض الدراسات الطبية أن هذا الأمر يتسبب في حدوث أضرار كثيرة على صحة الإنسان.

أضرار تناول الشاي بعد الغذاء

أكدت الدراسات الحديثة أن أوراق الشاي تحتوي على بعض المواد الحمضية التي تؤثر بشكل كبير للغاية على عملية الهضم في جسم الإنسان خاصة عند تناول الشاي بعد تناول وجبة الغذاء أو العشاء أو أي وجبة أخرى.

وبالتالي إذا كانت هذه الوجبة تحتوي على نسبة من البروتين تقوم المادة الحمضيه الموجودة في تغيير تركيبه البروتين وبالتالي يصعب هضمه وهذا الأمر يتسبب في إصابة العديد بعسر الهضم.

الشاي يحتوي على بعض المواد التي تكون مرتبطة مع الحديد في الوجبات الغذائية وبالتالي لا تسمح للجسم من امتصاصه بشكل صحيح كما هو مطلوب.

أضرار الشاي على الصحة

يعتبر الحديد مهم للغاية لأنه يساعد على تكوين كرات الدم الحمراء التي تقوم بنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم لأن في حالة نقص الحديد في جسم الإنسان قد يتسبب في حدوث الكثير من المشاكل وتؤثر على الصحة بشكل كبير وفي بعض الأحيان يمكن أن تتسبب في الوفاة.

أكدت الدراسات الحديثة أن الشيء يتسبب في رفع خطورة هذا الشخص إلى الإصابة بالأمراض المزمنة وخاصة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والشرايين.

بجانب أن تناول الشاي الساخن جدا يتسبب في مضاعفة الإصابة بسرطان المري خاصة في حالة تناوله مع التدخين.

الشاي يحتوي على العديد من العناصر المفيدة للإنسان ولكن يجب تناوله في وقت صحيح وهو بعد تناول الوجبات على الأقل بساعتين للاستفادة منه.