نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغة طبيعية بدون كيماويات لشعر أسود ولامع ونصائح لتثبيت لون الحنة على الشعر في المقال التالي

عندما يظهر الشعر الأبيض بين شعرك الطبيعي قد يكون هذا الأمر مزعجاً بالنسبة لك، وهذا قد يكون بسبب كثرة استخدام الصبغات الكيمياوية أو الشيب ولذلك هناك بدائل عن الصبغات الكيمياوية تساعدك في الحصول على شعر ناعم واسود وخالي من الخصلات البيضاء تعرفي على مكونات الصبغة وطريقة الاستخدام وأهم النصائح لتثبيت لون الصبغة في الشعر. للحصول على صبغة طبيعية بدون كيماويات تحتاجين إلى: ملعقة كبيرة من الحناء الطبيعي تكون مستخلصة من عشبة نبات أنديكو.

إذا لم تتوفر الحنة المستخلصة من هذه العشبة يمكن استبدلها بملعقة كبيرة من مسحوق النيلة الزرقاء.

عبوة من الزبادي البلدي كامل الدسم.

ملعقة صغيرة من نوع من الزيت المرطب لترطيب الشعر بعد صبغه. طريقة استخدام صبغة الشعر إذا كان لديك المكونات السابقة يمكنك تجهيز صبغة الشعر بدون كيماويات واستخدامها بالطريقة التالية: نطحن كمية الحنة في الكبة وذلك للحصول على خليط ناعم.

نستخدم ملعقة خشبية لخلط الحنة في الزبادي ثم نضيف إليهم الزيت قبل الاستخدام.

نطبق الحنة على الشعر مع توزيعه في فروة الرأس وعلى جميع الخصلات.

نترك الحنة على الشعر لمدة تصل نحو ساعة حتى يثبت اللون.

نغسل الشعر بالماء الدافئ والبلسم.

لاحظي النتائج، فمهما اختلفت درجة الشيب أو تغير اللون لشعرك سوف تحصلين بالتأكيد على لون أسود داكن ولامع. نصائح لتثبيت لون الحنة على الشعر تساعدك الخطوات التالية على الاحتفاظ بلون أسود داكن ولامع وطبيعي على شعرك بعد استخدام الصبغة السابقة لإخفاء علامات الشيب:

يجب توزيع الصبغة بشكل صحيح في أجزاء الشعر المختلفة وذلك حتى تكتسب جميع الأجزاء لون الصبغة.

قسمي شعرك إلى أربعة من الأنصاف المتساوية باستخدام الفرشاة وذلك للتخلص من المشاركات قبل توزيع الصبغة على خصلات الشعر.

لا يجب ترك الحنة على الشعر لمدة تزيد عن ساعة واحدة، ولكن انتظري ساعة فقط كحد أقصى ثم اغسلي شعرك.

بعد وضع الحناء على الشعر لا تقومي بعمل حمام كريم او استخدام الزيت على الشعر، ولكن بعد مرور ساعة يجب شطف شعرك بالبلسم الذي يناسب نوع الشعر. عمر شويل - جدة صبغة طبيعية بدون كيماويات لشعر أسود ولامع ونصائح لتثبيت لون الحنة على الشعر - ثقفني

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