ما هي أضرار استخدام أطباق الميلامين على صحة الإنسان ؟

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عمر شويل - جدة ما هي إضرار استخدام أطباق الميلامين على صحة الإنسان يعتبر الميلامين عبارة عن مسحوق أبيض ليس له أي رائحة أو مذاق ويتكون من اليوريا ، ديسياندياميد أو سيانيد الهيدروجين أثناء فترة الأكسدة البطيئة للغاز الطبيعي وبالتالي يتم دمج الميلامين مع الفومالدهايد ليتم تكوين الميلامين الصلبة والقوية وكثير من الأشخاص يقومون باستخدام في العديد من الاستخدامات لأنها متينة مقاومة للحرارة ويوجد لها العديد من الإشكال والتصميمات المختلفة.

أضرار استخدام الميلامين

يتم استخدامه في طلاء الأظافر وصناعة المنتجات البلاستيكية والورقية وكذلك الأواني وبلاط الأرضيات

مع الوقت تم استخدام الميلامين في العديد من العناصر التي قد تتسبب في حدوث مخاطر كبيرة على صحة الإنسان وفي بعض الأحيان تكون سامة لأن الميلامين عندما ينتقل إلى الأطباق أو الأطعمة يتسبب في حدوث كثير من المخاطر الصحية.

مخاطر الميلامين على الصحة

أكدت الدراسات الحديثة أنه تم عمل اختبارات السلامة على منتجات الميلامين لمعرفة كمية الميلامين التي تتسرب إلى الأطعمة في حالة الاحتفاظ بالملامين في درجات حرارة كبير كبيرة عند وضع الأطعمة لفترة طويلة مرة واحد.

وبالتالي أكدت أن الأطعمة الحمضية مثل عصير البرتقال أو الطماطم تميل إلى الحصول على مستوى كبير من الميلامين والتي تختلف كثيراً عن الأطعمة الغير حمضية.

يتطلب كميات صغيرة جداً عند استخدام الميلامين ووضع في الأطعمة حوالي 250 مرة أقل من مستوى الميلامين الذي تقوم باعتبار إدارة الغذاء أنه من المواد السامة.

وبالتالي تم عمل بعض الأدوات والاختبارات على المائدة البلاستيكية بالمواد التي تحتوي على الميلامين وبالتالي مسموح بكميات محددة لتكون أمنه على صحة الجسم من حوالي 0 . 063 مليجرام لكل كيلو جرام من وزن الإنسان بشكل يومي.

وبالتالي حظرت من منع استخدام ألواح البلاستيكية مع الميكروويف للمحافظة على صحة الإنسان.