طريقة عمل الفول المعلب بأفضل الطرق لمذاق طيب وشهي

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عمر شويل - جدة طريقة عمل الفول المعلب، تهم تلك الوصفة جميع الأمهات خاصة في رمضان، حيث أن طبق الفول من الأطباق الرئيسية على طاولة الطعام في السحور طوال شهر رمضان المبارك، وتتنوع طريقة تحضيره حسب رغبة كل أسرة في تناوله، حيث يمكن تحضيره سادة بالبهارات والزيت فقط.
طريقة عمل الفول المعلب بأفضل الطرق
يمكن تحضيره بالزيت الحار أو المضاف إليه الخضروات المتنوعة، وكلها أطباق شهية ولذيذة وتزيد من رغبة تناول الطعام، حيث أن الفول من البروتينات الدسمة التي تمد الجسم بطاقة هائلة، لذلك يتم تناوله في سحور رمضان ليساعد على النشاط والحركة طوال اليوم، ويقلل من رغبة الجوع.
وصفة لإعداد الفول المعلب
الفول من الأكلات الغنية بالبروتينات والألياف والدهون الغير مشبعة المفيدة للجسم، فهو من الأكلات الشعبية الشهيرة التي يفضل المصريين تناولها في وجبة الفطار، فهو يساعد على علاج هشاشة العظام والجهاز المناعي والغضاريف، كما يساعد على علاج الخلايا ويمد الجسم بطاقة، ويقبل الكثير على تناوله في المطاعم صباحاً، لذلك تفضل الأمهات دائما تحضيره في المنزل بمكونات مضمونة ونظيفة تفيد صحة أولادها، ولتحضيره لابد من توفير تلك المكونات التالية.
مقادير تحضير الفول المدمس
- توفير كمية من الفول المدمس حسب أفراد الأسرة.
- 6 فصوص من الثوم المقشر.
- زيت زيتون أو ذرة حسب الرغبة.
- ملح وكمون.
- كمية بسيطة من الماء.
- ليمون معصور.
- كزبرة حسب الرغبة.
طريقة عمل الفول مدمس المعلب سادة
تحضير طبق الفول المدمس سواء لوجبة الفطار أو السحور بسيط جداً ويمكن تحضيره خلال وقت بسيط، فبمجرد خلط الفول بالمكونات التي ذكرناها يتم تحضيره بسرعة، كما إنه من الأطباق المميزة في الطعم والشهية، ولتحضير طبق الفول مثل المطاعم لابد من إتباع الخطوات التي سوف نذكرها لكم.
- نحضر إناء ونضع فيه الفول ونضيف إليه كمية بسيطة من الماء.
- نترك الفول على النار لعدة دقائق حتى الغليان.
- يتم تصفية الفول من الماء بعد الغليان.
- نضع الثوم والملح والكمون وعصير الليمون وزيت الزيتون على الفول ونقلب.
- نضيف ماء الفول إلى المكونات السابقة ونقلب حتى التجانس.
- يصبح الفول جاهز ونضعه فى طبق ويقدم مع إضافة البقدونس.
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