نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشروب السبانش لاتيه بأكثر من طريقة في المقال التالي

يعتبر مشروب السبانش لاتيه من أشهر مشروبات القهوة التي تحضر في الكافيهات حيث يحب عدد كبير من الشباب تناولها لطعمها المميز والمنعش كل صباح أو في نهار الصيف الحار، بدلاً من شراء هذا المشروب من الكافيهات والمحلات باهظة الثمن كستاربكس يمكنك تحضير المشروب بنفسك بكل سهولة فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات. مشروب السبانش لاتيه طريقة بسيطة لعمل المشروب: تحتاجين إلى: ملعقتان كبيرتان من اللبن المكثف المحلى.

ثلثا كوب من اللبن السائل.

أربع كوب من القهوة الاسبرسو.

أربع مكعبات من الثلج المجروش. خطوات تحضير المشروب: أحضري الكوب صم ضعي به مكعبات الثلج. أضيفي اللبن المكثف والحليب السائل وقلبي. تضاف القهوة وقلبي ثم قدمي المشروب بارد. طريقة عمل مشروب السبانش لاتيه بالكراميل: تحتاجين إلى: كوب من اللبن السائل.

دبل شوت من القهوة الاسبرسو الجاهزة.

ملعقتان كبيرتان من اللبن المكثف المحلى.

ملعقتان كبيرتان من الكراميل.

ثلج مجروش للتقديم. خطوات تحضي المشروب: يتم خلط كلاً من اللبن السائل واللبن المكثف في وعاء مناسب. أضيفي القهوة وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات. يضاف الكراميل وتقلب المكونات معاً. أحضري كوب التقديم وضعي على الجادر من الداخل رشةم ن الكراميل. يضاف الثلج إلى الكوب بحرص. أضيفي المشروب ويزين بالكراميل من أعلى ثم يقدم بارد. طريقة تحضير اللاتية بالنسكافيه: تحتاجين إلى: كوب من الثلج.

كوب إلا ربع من الماء.

ملعقتان صغيرتان من النسكافيه البورد أو القهوة سريعة الذوبان.

كوب إلا ربع من اللبن مكثف المحلى.

كوب ونصف من اللبن السائل. خطوات تحضير المشروب: يتم وضع الماء على النار حتى يغلي ثم يرفع من على النار. في كوب منفصل قومي بوضع الماء بعد غليه. أضيفي بودرة النسكافية أو القهوة سريعة الذوبان وقلبي. اتركي النسكافيه جانباً حتى يبرد. في وعاء مناسب ضعي كلاً من اللبن المكثف واللبن السائل معاً. أضيفي مشروب النسكافيه وقلبي جيداً حتى تمتزج المكونات وتتشكل رغوة. ضعي مكعبات الثلج في أكواب التقديم. يوزع الخليط على اكواب التقديم ويقدم بارد. يمكن إضافة صوص الشوكولاتة إلى المشروب إن أردت. عمر شويل - جدة مشروب السبانش لاتيه بأكثر من طريقة - ثقفني

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