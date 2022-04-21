طريقة جديدة لتقديم البسبوسة.. البسبوسة بالريد فيلفت والجبنة

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بسبوسة الريد فيلفت، من الحلويات الرمضانية المعروفة والمتواجدة في كل منزل في شهر رمضان هي البسبوسة والتي نحبها جميعًا كبارًا أو صغارًا ولا سيما إذا كانت بطريقة جديدة ومختلفة حيث قد اعتدنا على الحشوات المعروفة سواء بالمكسرات أو بالقشطة وهذا هو موضوعنا اليوم حيث نعرفكم على طريقة عمل البسبوسة بالريد فيلفت الشهية الجميلة لتجربة جديدة ولن تندموا عليها.
مكونات بسبوسة الريد فيلفت
الشيف سارة عبدالسلام نشرت على الموقع الشخصي لها طريقة جديدة لتحضير وتقديم البسبوسة وهي باللون الأحمر المخملي المميز وهي بسبوسة الريد فيلفت بالجبنة حيث تتكون من:
- كوب إلا ربع من المكونات: الزبادي والسكر الناعم والسمنة الذائبة.
- ملعقة طعام حجمها كبير كاكاو محلى بودرة.
- ومقدار نفس الكوب جوز هند يكون نوع جيد ومبشور.
- حبة بيض متوسطة.
- كوب ونصف الكوب من السميد.
- لون طعام أحمر.
- ملعقة شاي حجمها صغير واحدة فانيليا والأخرى خل.
- أقل كمية من الملح.
مكونات كريمة جبنة البسبوسة
- مقدار ثلاث إلى أربع ملاعق طعام حجمها كبير زبدة.
- وربع كيلو جرام مكعبات جبنة كيري أو أي جبن كريمي.
- ملعقة شاي فانيليا سائلة.
- ومقدار كوب ونصف كامل بالضبط سكر ناعم بودرة.
مكونات القطر
- حوالي كوب ونصف كوب ماء.
- حبة ليمون كاملة نستخدم عصيرها.
- كوب كامل سكر.
- حوالي نصف كوب به عسل جلوكوز.
طريقة عمل بسبوسة الريد فيلفت بالجبنة
- نقوم بإضافة السمنة إلى السميد لفركه جيدًا حتى نلاحظ تشرب السميد للسمنة.
- ومن ثم نخلط مع السميد الكاكاو ومقدار السكر مع جوز الهند المبشور وتمزج تلك المكونات الصلبة مع السميد بشكل تام.
- وبعد ذلك تضاف المكونات السائلة حيث يتم تشكيل فراغ في منتصف السميد لإضافة البيضة والفانيليا خلفها ومقدار الخل وكذلك اللون الأحمر.
- يغلق هذا الفراغ فوق المكونات ونقلب جيدًا حتى تصير جميعها كتلة واحدة ومزيج واحد حتى نضيف لها مقدار الزبادي.
- نعجن مرة أخرى حتى يتداخل الزبادي مع المكونات ونترك العجينة ترتاح لبعض الوقت.
- نضع البسبوسة في الصينية في الفرن وفي تلك الأوقات نحضر الجبنة حيث يتم خفق الزبدة مع مقدار الجبن ومن ثم تضاف باقي المكونات.
- ونحضر الشربات بالطريقة المعتادة ومن ثم نحلي البسبوسة بها ونضع الجبنة على الوجه.
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