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عمر شويل - جدة طريقة عمل فطائر القرنبيط بطريقة مميزة وجميلة يعتبر القرنبيط من أكثر الأكلات التي تحتوي على قيمة غذائية كبيرة وبعض المواد التي تقاوم العديد من الأمراض التي تهاجم جسم الإنسان ولكن كثير من الأشخاص لا يحبون تناوله وبالتالي سوف نقوم بتجهيز فطائر القرنبيط التي يتم تجهيزها بطريقة مختلفة وتم اقتباسها من الأكلات الإيطالية سوف يحب تناولها الكبار والصغار.

طريقة عمل فطائر القرنبيط

المكونات،

رأس قرنبيط مقسمة إلى ستة أكواب

كوب جبنه مبشور

نصف ملعقة ثوم بودر

ملعقة بابريكا

ملعقتين جبنة كريمي مخفوقة

ثلاث حبات بيض

كوب فتات خبز إيطالي

ملعقة بصل بودر

ملعقة أعشاب مبشورة

قليل من الملح والفلفل

ملعقة بصل أخضر مفروم

مكونات صلصة التزاتزكي

اثنين ملعقة جبنه كريمي بالثوم

خياره متوسطة مقطعه مكعبات

فص ثوم مفروم

ملعقة شبت طازج

عبوة زبادي يوناني

طريقة تحضير فطائر القرنبيط

أولا نبدأ بسلق القرنبيط في الميكروويف أو على البخار حتى يصبح لينا ثم نقوم بتصفيته من الماء.

بعد ذلك نقوم بتجهيز وعاء ونضع فيه جميع المكونات وتقلب مع بعضها جيداً حتى تصبح متجانسة ثم نبدأ بتجهيز مقلاة ونضع الزيت.

بعد أن يسخن نقوم بوضع ملعقة من هذا الخليط ويتم تشكيلها على هيئة فطائر ويتم تقليبها على الجانبين لمدة ثلاث دقائق أو أكثر حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي.

يتم تكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية ويفضل عمل الفطائر بحجم صغير.

بعد ذلك يتم تقديمها مع الكريمة الحامضه أو الصلصه التي قمنا بتجهيزها.

طريقة عمل الصلصة

يتم تجهيز وعاء مناسب ووضع فيه جميع المكونات مع بعضها مثل اثنين ملعقة جبنه كريمي بالثوم ثم إضافة خيارة متوسطة مقطعة مكعبات وفص ثوم مفروم وتقليبها جيداً ثم وضعها في وعاء التقديم.