طريقة جديدة لعمل احلى صينية بطاطس بالدجاج بالفرن بتتبيلة سهلة وسريعة بطعم رائع

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طريقة جديدة لعمل احلى صينية بطاطس بالدجاج بالفرن بتتبيلة سهلة وسريعة، هناك الكثير من الوصفات التي تتواجد في عالم الطبخ و يظهر الكثير من الوصفات الجديدة كل يوم، وتعد صينية البطاطس بالدجاج من ألذ وأطعم الوصفات فهي من الوصفات التقليدية و المحببة عند كافة الأشخاص، فهي من الوجبات الأساسية في المنزل الذي نقوم بتحضيرها بشكل دائم وبالأخص في المناسبات ولكن اصبحت الطريقة التقليدية غير محببة و معتادة كثيراً، ولكننا حرصنا اليوم أن تقديم لكم طريقة سريعة وسهلة و خفيفة لتحضير أحلى وأطعم صينية بالبطاطس و الدجاج بعد الآن سوف تعتمديها.
صينية البطاطس بالدجاج بالفرن
- دجاجة واحدة مقطعة 4 قطع.
- بصلة واحدة حجم وسط ومقطعة إلى شرائح رفيعة.
- 3 حبات وسط من البطاطس المقشرة والمقطعة إلى دوائر رفيعة.
- حبة من الفلفل الأخضر حجم وسط ومقطعة إلى شرائح رفيعة.
- 2 حبة من الطماطم حجم وسط مقطعة دوائر.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- رشة كمون.
- 2 فص من الثوم المهروس.
- ملعقتان كبيرتان من زيت النباتي.
- ملعقة كبيرة من الطحينة السائلة.
طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج
- أولاً نقوم بتنظيف الفراخ جيدًا بالماء والملح جيدًا حتى نتأكد من نظفتها.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع البطاطس إلى حلقات رفيعة.
- ثم نقوم بتحمير البطاطس حتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح، نخرج البطاطس من الزيت على مناديل مطبخ.
- نقطع الفلفل الأخضر إلى حلقات رفيعة.
- نضع إناء على النار ونقوم بإضافة 2 ملعقة كبيرة من الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع البصلة المفرومة و نشوحها حتى تذبل.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطع الدجاج و نشوحها حتى تتغير لونها وتأخذ اللون الذهبي.
- نضيف الملح والفلفل الأسود علي الدجاج و نشوحها ثم نضيف قطع الطماطم على الدجاجة و نقلبهم مع بعضهم.
- نأتي بالثوم المفروم ونخلطه مع ملعقة الطحينة و رشة الكمون و الفلفل الأسود و الملح ونقلبهم مع بعضهم.
- نوزع تتبيلة الثوم على البطاطس و على الدجاجة.
- بعد ذلك نأتي بصينية و نقوم بتوزيع حلقات البطاطس المقلية والفلفل الأخضر.
ثم نقوم بوضع قطع الدجاج على البطاطس مع البصل.
- نضيف ربع كوب من الماء المغلي على الدجاج و نغلف الصينية بورق الألمونيوم.
- بعد ذلك نقوم بوضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 45 دقيقة.
- آخر 10 دقائق نقوم بنزع ورق الالومنيوم ونشعل الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها من الفرن ثم نقدمها للطعام بالصحة والهنا.
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