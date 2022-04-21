طريقة جديدة لعمل احلى صينية بطاطس بالدجاج بالفرن بتتبيلة سهلة وسريعة بطعم رائع

طريقة جديدة لعمل احلى صينية بطاطس بالدجاج بالفرن بتتبيلة سهلة وسريعة، هناك الكثير من الوصفات التي تتواجد في عالم الطبخ و يظهر الكثير من الوصفات الجديدة كل يوم، وتعد صينية البطاطس بالدجاج من ألذ وأطعم الوصفات فهي من الوصفات التقليدية و المحببة عند كافة الأشخاص، فهي من الوجبات الأساسية في المنزل الذي نقوم بتحضيرها بشكل دائم وبالأخص في المناسبات ولكن اصبحت الطريقة التقليدية غير محببة و معتادة كثيراً، ولكننا حرصنا اليوم أن تقديم لكم طريقة سريعة وسهلة و خفيفة لتحضير أحلى وأطعم صينية بالبطاطس و الدجاج بعد الآن سوف تعتمديها.

صينية البطاطس بالدجاج بالفرن

دجاجة واحدة مقطعة 4 قطع.

بصلة واحدة حجم وسط ومقطعة إلى شرائح رفيعة.

3 حبات وسط من البطاطس المقشرة والمقطعة إلى دوائر رفيعة.

حبة من الفلفل الأخضر حجم وسط ومقطعة إلى شرائح رفيعة.

2 حبة من الطماطم حجم وسط مقطعة دوائر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

رشة كمون.

2 فص من الثوم المهروس.

ملعقتان كبيرتان من زيت النباتي.

ملعقة كبيرة من الطحينة السائلة.

طريقة تحضير صينية بطاطس بالدجاج