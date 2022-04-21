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عمر شويل - جدة أقوي خلطة لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة البرق وعلاج التساقط مجربة في أسبوع، تعاني الكثير من الفتيات من مشكلة تساقط الشعر بغزارة الذي يؤدي لظهور فراغات في الشعر والفروة، وهذا لا يكون مظهراً محبباً أبداً ولهذا السبب يطرقن كل الأبواب بحثاً عن حل سريع يساعد في نمو الشعر وتعويض الفاقد منه وملء هذه الفراغات، فالجدير بالذكر أن سبب تساقط الشعر يعود إلى نقص غذاء الجسم وعدم وصول الشعر لفيتامينات، كما أن الإفراط في استخدام منتجات الشعر الكيميائية يؤدي لتساقط الشعر وضعف نمو البصيلات، ويتم حل هذه المشكلة بوصفات طبيعية آمنة علي الشعر وتكون سريعة المفعول.

خلطة جبارة لتكثيف وتطويل الشعر وتعالج التساقط سريعة المفعول

تكثيف وتطويل الشعر أمر طبيعي تبحث عنه العديد من النساء حيث يكمن جمال الوجه من الاهتمام بالشعر.

ولكن أولاً يجب التعرف علي أسباب تساقط الشعر والبدء في علاجها للحصول علي شعر كثيف وطويل.

ولهذا سوف نستعرض سوياً أقوي خلطة لتكثيف وتطويل الشعر بسرعة الصاروخ.

خلطة ورق الغار لتكثيف وتطويل الشعر



يحتوي ورق الغار علي مضادات للبكتيريا والفطريات التي تقوم بعلاج القشرة المسببة لتساقط الشعر.

كما يساعد في تحفيز نمو الشعر من خلال تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

المكونات

ملعقتان كبيرتان حبة البركة.

عدد ١٠ أوراق غار.

ملعقتان كبيرتان إكليل الجبل.

كوبان ماء مغلي.

ملعقة مسحوق نواة تمر مطحونة.

زجاجة بخاخ نظيفة.

ملعقة زيت جوز الهند كبيرة.

ملعقتان كبيرتان قرنفل.

طريقة التحضير

نضع كل الأعشاب السابقة في وعاء ونغمرها بالمياه ثم نضع الوعاء على النار حتى يغلي لمدة عشر دقائق، ويجب تغطية الوعاء جيدًا للاحتفاظ بالزيوت التي تتطاير منه. بعد ذلك نصفي الخليط من ماد مستخلص الأعشاب ونتركها جانباً حتى تبرد، وبعدما تبرد نضعها في زجاجة البخاخ النظيفة. ونضيف للمكونات في الزجاجة زيت جوز الهند، ثم نرجها جيدًا قبل الاستخدام. يتم الاستخدام عن طريق رش الشعر وفروة الرأس جيداً والتدليك في اتجاه واحد بحركات دائرية. هذه الوصفة يتم استخدامها مرتين في الصباح والمساء دون غسيلها، سوف نلاحظ نتيجة استخدام الوصفة عند الاستمرار على استخدامها.

وصفة القرنفل لتكثيف الشعر وإنبات الفراغات في وقت قصير

يعد القرنفل من المكونات الطبيعية التي تحتوي علي العديد من الفوائد حيث يساعد علي تكثيف وتقوية الشعر.

من خلال زيادة تدفق الدم في البصيلات مما يعالج تلف وتقصف الأطراف ويمنحك نعومة ولمعان.

المكونات

ملعقتان كبيرتان قرنفل.

مقدار كوب ماء.

زجاجة رش نظيفة.

طريقة التحضير