نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كحك العيد بالسمن الناعم زي المحلات مثل الجاهز في المقال التالي

يعد الكحك من أكثر أنواع الحلويات الشرقية المشهورة والتي تحضر فى أواخر شهر رمضان المبارك وذلك لأنه يقدم فى العيد ويمكن تحضيره فى المنزل بخطوات سهلة ويمكن حشوه العجوة أو الملبن حسب الرغبة أو يمكن أن يكون سادة وسوف نقوم بذكر طريقه لتحضير الكحك فى المنزل بدل من شراءه جاهز. مكونات عمل كحك ناعم بالسمن المقدوح: 3 كوب سمن.

عين جمل.

سكر بودرة.

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

1 كيلو دقيق.

رشة صغيرة ملح.

3 كوب لبن دافئ.

1 ملعقة كبيرة رائحة كحك.

ملبن للحشو. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه جميع المكونات التى تم ذكرها مع إضافة الدقيق. نحضر 3 كوب سمن ونقوم بإذابتهم على النار حتى يذوب السمن جيداً ثم نقوم بإضافتهم على المكونات والدقيق ونخلطهم جيداً حتى تتداخل المكونات مع بعض. نقوم بعمل كور على شكل الكحك ويمكن تشكيلها بأشكال الكحك أو نقشها بالنقوش الخاصة بالكحك. ثم حشوها بالملبن أو عين الجمل. نحضر صينية الكحك ونقوم برص الكحك بها، وتركه يرتاح لمدة لا تقل عن 1 ساعة حتى يزيد حجمه. نقوم بتسخين الفرن، وإدخال الصينية فى الفرن وعندما يستوي ويكون لونه ذهبي نخرجه من الفرن ليبرد ثم يرش بالسكر البودر ويقدم جاهز. مكونات عمل الكحك على طريقة الشيف شربيني: 1 كيلو دقيق.

50 جرام سكر.

20 جرام بيكينج باودر.

ملبن.

10 جرام رائحة كحك.

3 كوب سمن.

سكر بودر للتزيين. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء كبير ونضع فيه الدقيق والسكر والسمن ونقلبهم جيداً حتى يمتزجو مع بعض. نقوم بوضع رائحة الكحك على المكونات، ونضعهم فى العجان الكهربي ونخفقهم جيداً مع بعضهم حتى يمتزج كل المكونات مع بعض. نقوم بإضافة الدقيق المتبقي على المكونات حتى يختلط جيداً. نضيف السمن والعجوة على المكسرات ونقلبهم مع بعض ونتركه للإستعمال فى الحشو. نقوم بإحضار اللبن وإضافته فى العجان ونخلطهم مع بعض حتى يمتزجو مع بعضهم. نقوم بتحضير كور متساوية من الكحك ونقوم بحشوها حسب الرغبة ثم نقوم برصها فى الصاج أو الصينية الخاصة ويترك حتى يختمر ويزيد حجمه. نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة على درجة حرارة 190° حتى ينضج ويتغير لونه ذهبي. يمكن تزيينه بالسكر البودرة. مكونات عمل كحك: 1 كيلو دقيق.

50 جرام سكر.

20 جرام بيكينج باودر.

10 جرام خميرة.

400 جرام سمن.

لبن.

سكر بودرة. طريقة التحضير: نحضر وعاء ونضع فيه كل من الدقيق والبيكينج بودر والخميرة ورائحة الكحك واللبن. نقوم بخلطهم جيداً مع بعضهم حتى تكون عجينه متماسكة. نقوم بوضع السمن على المكونات التى تم خلطها. نمزج السمن والمكونات مع بعضهم جيداً حتى تمتزج السمن بالدقيق وتكون متجانسة. نقوم بتشكيل كور من الكحك تكون بحجم متساوي ونتركه يرتاح لمدة لا تقل عن 30 دقيقة. نقوم بوضع الصينية التى بها كحك فى الفرن ونتركها لمدة لا تقل عن 25 دقيقة حتى تنضج. نقوم بمراقبته من وقت لآخر حتى يصبح لونه ذهبي وينضج. نخرجه ونتركه يبرد ثم نقوم بتزيينه بالسكر الناعم ويقدم جاهزاً. عمر شويل - جدة طريقة عمل كحك العيد بالسمن الناعم زي المحلات مثل الجاهز - ثقفني

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