بخاخ إكليل الجبل والقرنفل الرهيب لتطويل الشعر وتنعيمه

بخاخ إكليل الجبل والقرنفل من أقوى الخلطات الطبيعية التي تمنح الشعر النعومة والترطيب، وتحميه من التقصف وتحافظ عليه من التلف، كما يعمل البخاخ على إنبات الشعر ومنع تساقطه، ويعطيه اللمعان والبريق ويجعله انسيابي وناعم كالحرير، ويحارب البكتيريا والفطريات المسببة لرائحة الشعر الكريهة، ويعمل بشكل رائع على حماية فروة الرأس من الثعلبة والصلع، كما يتميز بقدرته الفعالة على تدفق الدم إلى فروة الرأس مما يساعد على إنبات الشعر بشكل أفضل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل بخاخ إكليل الجبل والقرنفل السحري في تطويل الشعر وتنعيمه في أسرع وقت بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل بخاخ إكليل الجبل والقرنفل السحري

يحتوي على مكونات طبيعية سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

نصف ملعقة صغيرة من حبة البركة.

ملعقة كبيرة من القرنفل.

ملعقة كبيرة من ورق الغار.

ملعقتين من إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بخاخ إكليل الجبل والقرنفل السحري في تطويل الشعر وتنعيمه بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به ورق الغار، والقرنفل، وحبة البركة، وإكليل الجبل، ثم نقلبهم مع بعض. نضيف كوب من الماء للخليط، ثم نضع الوعاء على النار ونتركه مدة عشر دقائق حتى يغلي جيدًا. نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد تمامًا. ثم نصفيه جيدًا ونضيف إليه الزيوت الطبيعية ونقلب حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نحضر بخاخ فارغ ونضع به الخليط ونرجه جيدًا حتى تمتزج المكونات مع بعضها. نترك البخاخ جانبًا مدة ساعة كاملة حتى تتفاعل المكونات مع بعضها. نقوم بغسل الشعر بالماء الدافئ حتى نتخلص من الأوساخ والبكتيريا المتراكمة على فروة الرأس نهائياً. ثم نقوم برش الشعر بالخليط وندلك فروة الرأس برفق لمدة عشر دقائق حتى نساعد على تدفق الدم لفروة الرأس. نكرر وضع الخليط على الشعر ثلاث مرات في اليوم حتى نحصل على شعر طويل وناعم وصحي.

فوائد بخاخ إكليل الجبل والقرنفل للشعر

يحتوي البخاخ على بعض الفوائد الصحية الرائعة التي سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-