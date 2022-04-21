نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأجمل ابتسامة.. خلطة لتبييض الأسنان وإزالة الجير وأنسى الاحراج ورائحة الفم للأبد في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لتبييض الأسنان وإزالة الجير، جميع الأفراد يرغبون في الحصول على أسنان صحية تتمتع بجمال وبياض حتى تزداد الثقة في إظهار ابتسامتهم، ويحتاجون إلى خلطة تبييض اسنان تساعدهم في التخلص من تراكم مادة الجير على سطح الأسنان وأيضا من تغير لون الأسنان فتصبح باهتة وصفراء، ولكن من خلال مقالنا سوف نوضح بعض من الخلطات الصحية لتتمتعي بجمال ومظهر أسنانك.

خلطة لتبييض الأسنان وإزالة الجير

أشياء كثيرة نقوم بها تؤدي إلى تغيير اللون الأبيض للأسنان، الأطعمة الغير صحية، والمشروبات الغامقة كالقهوة وغيرها تسبب ايضاً انطفاء لون الأسنان وتراكم الجير الأصفر عليها مما يضعف صحة الأسنان، ولكن إليك بعض الطرق المنزلية التي سوف تساعدك.

تبييض الاسنان بقشر الموز

يمكننا استخدام القشر الأصفر الخارجي للموز الطازج في التخلص من اللون المزعج للأسنان، وذلك لإن الموز يحتوي بداخله على المعادن والبوتاسيوم الذي يساعد في التبييض، فقط عليكي بتدليك وفرك الأسنان بالقشر وتركه لمدة خمس دقائق. بعد ذلك اغسلي أسنانك، ولكي تستمتعي بنتيجة كما ترغبين عليكي باستعماله من مرتين لثلاث مرات أسبوعياً.

تبييض الاسنان بالفراولة

الفيتامينات التي تحتوي عليها الفراولة تقوم بإضافة اللون الأبيض على طبقات الأسنان. وإزالة كافة الاصفرار من سطحها لتصبح بيضاء بطريقة صحية. عليكي بتقطيع بعض من ثمرات الفراولة وطحنها حتى تصبح لينة مثل العجين. وافرديها على فرشة خاصة بالأسنان وقومي بفرك أسنانك بها. بعد ذلك واتركيها لمدة ثلاث دقائق واغسلي أسنانك بالماء النظيف.

تبييض الأسنان بيكربونات الصوديوم والليمون

تستطيعي استخدام بيكربونات الصوديوم التي تستخدم في الطعام في تفتيح لون الاسنان. فهي لها قدرة ملحوظة في إزالة الجير والاصفرار المزعج. عليكي بإضافة القليل من بيكربونات الصوديوم إلى معجون الأسنان الخاص بكي مع بعض من قطرات الليمون ونخلطهم مع بعض. بعد ذلك فرشي أسنانك بها واغسليها على الفور. وتطبق هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع على الأكثر.

وفي نهاية مقال خلطة لتبييض الأسنان وإزالة الجير عرضنا للأشخاص الذين لديهم مشكلة في لون طبقات اسنانهم، عدة طرق منزلية وآمنة وفعالة في منح طبقة الأسنان لون أبيض صحي وبراق. دون الحاجة إلى جلسات تبييض مكلفة وباهظة، وبمنتجات لا تسبب أي أضرار بصحة وقوة الأسنان.