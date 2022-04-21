نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبياض الفوري.. تبييض الوجه بسرعة بطرق طبيعية احصلي على بشرة مشرقة كالثلج في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمر الكثير منا بمواقف ومناسبات دون سابق تحضير لها ونحتاج فيها أن نكون بكامل اشراقتنا، ونريد طريقة تساعدنا في تبييض الوجه بسرعة دون أي مجهود أو وقت أو حتى تكاليف، ومن خلال مقالنا أحضرنا لكي بعض من الحلول السريعة التي تساعدك في تبييض وجهك وتنويره في خلال دقائق معدودة، لتستعيدي حيوية وجهك بأقل التكاليف وأسرع الطرق.

تبييض الوجه بسرعة

بمكونات بسيطة يمكنك استعادة نضارة وحيوية وجهك مجدداً، تابعي المقال لكي تكوني مستعدة دائماً وفى خلال أوقات قليلة وأنتى بكامل جمالك وأنوثتك.

ماسك النشا والليمون لتفتيح لون البشرة وتصفيتها

من خصائص نشا الذرة تفتيح وتبيض الوجه بصورة سريعة وملفتة، كما أن الليمون وعناصر الأكسدة الموجودة بداخله تمكنه من تفتيح كافة أنواع اسمرار الوجه وتطبق الطريقة كالآتي:

المكونات:

عدد 2 ثمرة من الليمون.

حوالي 3 معالق كبار من ماء الورد.

عدد 1 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

ملعقة واحدة صغيرة من عسل النحل.

طريقة التحضير:

احضري وعاء عميق واعصري فيه ثمرات الليمون. بعد ذلك ضيفي ماء الورد ونشا الذرة إلى عصير الليمون مع ملعقة العسل وامزجي المكونات جيداً. ثم ضعيه على وجهك لمدة 10 دقائق حتى يجف. بعد ذلك اشطفي وجهك بالماء البارد.

تبيض الوجه في 5 دقائق بالطماطم

تمنحك الطماطم كل ما يحتاجه وجهك من أجل تفتيحه، فهي غنية بفيتامين ج المفيدة للغاية للبشرة وتستخدم كالآتي:

المكونات:

مقدار نصف كوب من عصير الطماطم الفرش.

عدد 1 ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون الطازج.

حوالي 2 ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة التحضير:

في صحن نظيف وعميق نضع عصير الطماطم، ثم نضيف إليه الليمون وملعقتين العسل. بعد ذلك نخلط المكونات مع بعض. ثم ضعي المكونات السابقة على وجه نظيف واتركيه لمدة ربع ساعة. بعد ذلك اغسلي وجهك بالماء. ثم وقومي بتمرير مكعب من الثلج على بشرتك برفق.

في ختام مقال تبييض الوجه بسرعة من خلال تلك الخطوات التي ذكرناها والمكونات التي في غاية البساطة سوف تملكين بشرة مضيئة ومشرقة، عليك فقط بتطبيق الخطوات وفى دقائق قليلة سوف تحصلين على نتيجة مذهلة دون اللجوء إلى أماكن متخصصة أو استخدام مستحضرات تجميلية.