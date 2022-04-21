صبغة الحواجب الدائمة (بديل التاتو) بالقرنفل وزيت الزيتون.. مش هتحتاجي كوافير تاني

طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل وزيت الزيتون، كثيرا ما نسمع عن فوائد القرنفل للشعر وقدرته الهائلة على تحفيز نمو الشعر وتكثيفه حيث أصبح من أشهر النباتات العشبية التي تدخل فى العديد من الوصفات والمستحضرات التجميلية لما له من فوائد علاجية كثيرة، ولكن هل تعلمي أنه يمكن استخدام القرنفل فى صبغ وتلوين الحواجب بطريقة طبيعية تماما دون الحاجة إلى وضع مواد بها مواد كيميائية ضارة بالجلد والشعر، إلى جانب قدرته على تكثيف شعر الحواجب وملئ الفراغات بها عند المداومة على استخدام الخلطة التي سنتعرف عليها فى هذا المقال والتي لها مفعول سحري فى منح الجاذبية إلى حاجبيك وتحديد شكلهما بشكل طبيعي.

طرق استخدام القرنفل فى صبغ الحواجب

هناك عدة طرق لاستخدام القرنفل فى صبغ أو تكثيف شعر الحاجب يمكنك الاختيار من بينها وهى كالتالي:

قومى بتحميص عدد من أعواد القرنفل على النار حتى يجف ويتغير لونه ثم قومى بطحنه فى المطحنة الكهربائية حتى تحصلي على مسحوق قرنفل ناعم، اخلطي ملعقة من مسحوق القرنفل مع ملعقة من زيت الزيتون ثم طبقي الخليط على شعر حاجبيك واتركيه لمدة نصف ساعة حتى يجف ثم اشطفيه بالماء وكرري تلك الوصفة يوميا لكى تحصلي على حواجب كثيفة وخالية من الفراغات فى غضون أسبوعين من الاستخدام.

يمكنك أيضا صبغ شعر حاجبيك بأعواد القرنفل عند طريق تحميصه على درجة حرارة عالية حتى يتغير لونه ويتحول إلى اللون الأسود ثم اتركيه حتى يبرد ومرري به على حاجبيك لتلوين الشعر وملئ الفراغات.

يمكنك استخدام زيت القرنفل لتكثيف شعر الحاجب طبيعيا عن طريق خلطه مع زيت الزيتون وتركه على شعر الحاجب لمدة 20دقيقة ثم يشطف بالماء البارد وتكرر الوصفة بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

فوائد القرنفل للشعر