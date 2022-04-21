نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كحك العيد بكيلو دقيق واحد هتعملي أحلي كحك بحشوات مختلفة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل كحك العيد، أيام قليلة وينتهي شهر رمضان المبارك ويقبل علينا عيد الفطر أعاده الله علينا وعلى سائر بلاد المسلمين بالأمن والأمان والخير والبركات وتقدم محلات الحلويات مختلف أنواع المخبوزات التي تقدم في العيد ومنها البسكويت بالزبدة أو الشوكولاته والبيتي فور والغريبة والكحك ولهذا تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة تحضير تلك الوصفات في المنزل مثل المقدمة في أشهر المحلات ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كحك العيد على طريقة المحلات الجاهزة وبطعم لذيذ يشهد له الجميع.

طريقة عمل كحك العيد بحشوات مختلفة مثل المقدم من أشهر المحلات

بكيلو دقيق واحد تستطيعين تحضير كحك العيد بحشوات مختلفة فبعد عمل العجينة يمكنك تقسيمها وعمل جزء سادة بدون حشو وتقسيم الجزء الباقي حسب الحشوة التي ترغبين بها ويمكنك الاطلاع على الوصفة التي سنقدمها في السطور التالية لتقومي بتحضير أفضل كحك للعيد.

طريقة عمل كحك العيد السادة

المكونات

كيلو واحد من الدقيق.

500 جرام سمن مذاب بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الماء.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة إلا ربع من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة محسن خبز.

ريحة كحك.

رشه من الملح.

طريقة التحضير

في إناء عميق مناسب للعجن قومي بوضع الدقيق والسمن ثم نضيف السكر والبيكنج بودر والملح وريحة الكحك ومحسن الخبز والنشا ثم قومي بعجن كل المكونات مع بعضها ثم ضيفي الماء بالتدريج مع العجن بعد ذلك ملعقة الزبدة واستمري في العجن حتي تحصلين على عجينة طرية وناعمة لا يوجد بها تشققات. بعد الانتهاء من العجن والحصول على العجينة المناسبة ثم قومي بتغطية العجين واتركيه يرتاح لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك قومي بتقسيم العجينة إلي نصفين خذي أول نصف لتحضير الكحك السادة وقومي بتقطيعه إلى كرات صغيرة ثم شكليه بالشوكة أو بأي شكل ترغبين فيه ثم قومي بوضعه في صينية الفرن وندخله الفرن حتي يتحمر الوجه ويصبح ذات لون ذهبي ثم نخرجه ويمكنك وضع السكر البودر على وجه فور خروجه من الفرن ويقدم.

طريقة التحضير بحشو العجوة

بعد أن قومتي بأخذ نصف كمية العجين لعمل السادة قومي بأخذ النصف الثاني الثاني من العجين وحضري معه مكونات الحشو التالية:

250 جرام من العجوة الطرية المفرومة.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

نصف ملعقة كبيرة من ماء الورد ( اختياري).

طريقة التحضير

قومي بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة الحجم واتركيها جانباً لتحضير الحشوة ثم قومي بإحضار إناء عميق وضعي به العجوة والزبدة وماء الورد وقلبي المكونات جيدا مع بعضها وبهذا تكون الحشوة جاهزة ثم قومي بأخذ كرة العجين وأفرديها على كفة اليد وضعي بداخلها القليل من حشو العجوة وأغلقيها على شكل كرة صغيرة مرة أخري وضعيها في صينية الفرن وهكذا حتي تنتهي من كل الكمية ثم ادخليه الفرن حتي ينضج.

طريقة التحضير بنكهة البرتقال

المكونات

كوب ونصف من الدقيق.

ربع كوب من السكر.

نصف كوب من عصير البرتقال.

ملعقتان كبيرتان من بشر البرتقال.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير