أسرار عمل المعمول السعودي الهش والفاخر في عيد الفطر 2022

أسرار عمل المعمول السعودي، من الحلويات السورية التي تندرج إلى قسم المخبوزات وهى منتشرة أيضا في السعودية ومصر ولبنان ودول الخليج والبلدان العربية، وهى من المخبوزات التي يكثر عملها مع اقتراب عيد الفطر المبارك، ويعتبر المعمول من المخبوزات المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار لمذاقها الجيد، حيث يوجد بها سعرات حرارية وكربوهيدرات ودهون مشبعة التي تمد الجسم بالطاقة وتساعد في بناء العضلات، ويمكن تقديم المعمول بالعجوة، مع الشاي الساخن أو اللبن، ومن السهل جداً عمله بالمنزل بطريقة احترافية مثل الشيفات التي في المحلات الكبيرة، وبتكاليف على قد الايد، وسوف نتناول في المقال هذا طريقة تحضير أسرار عمل المعمول السعودي من خلال موقع ثقفني ونتمنى أن ينال اعجابكم.

مكونات أسرار عمل المعمول السعودي

سوف نتحدث في مقالنا هذا على مكونات عمل المعمول السعودي وهي كما يلي:-

اربع اكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ربع كوب من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من الحبهان.

رشة خفيفة من الملح.

كوبان من السميد المطحون.

كوب من الماء.

ربع كوب من المكسرات.

نصف كوب كبير من التمر.

كوب من الزبدة.

ملعقة كبير من ماء الورد.

ملعقة صغيرة من الزيت.

طريقة عمل العجينة

سوف نتحدث على طريقة عمل عجينة المعمول السعودي وهى كالآتي:-

نحضر وعاء بلاستك متوسط وعميق ثم نقوم بإضافة اللبن السائل والدقيق الأبيض والسكر والخميرة وماء الورد والسميد الناعم والحبهان والملح والبيكنج بودر والماء والزبدة. نقوم بعجن المكونات السابقة بواسطة المضرب الكهربائي حتى نحصل على عجينة مناسبة ويتم تغطيتها بقطعة من القماش ونتركها لمدة ربع ساعة حتى تتم عملية التخمر. نقوم بتقطيع العجينة الى كرات لاستخدامها.

طريقة التحضير

سوف نتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير أسرار عمل المعمول السعودي وهى كما يلي:-